5 maneras de ser más amigable con el ambiente con ayuda de tu closet

El 2023 ha comenzado, por lo que no hay mejor momento para comenzar a adoptar hábitos sustentables para hacer tu ropa más ecológica y tu consumo en la moda más consciente. Si no sabes por dónde empezar, no te preocupes ya que el día de hoy en La Verdad Noticias te presentamos los mejores glam tips para lograr que estos hábitos se vuelvan parte de tu rutina.

Hay algo en común entre muchas mujeres y también ¿Por qué no? hombres, y eso es el amor por la moda, pero también estamos conscientes de la importancia del cuidado del medio ambiente al día de hoy. Por esta razón hemos compilado una serie de recomendaciones para que tu lado ecofriendly y el fashion, preservemos y construyamos un lugar mejor para vivir, mientras lucimos increíbles.

¿Te sientes preparada para comenzar una nueva manera de consumir moda de forma más responsable? No te pierdas estos hábitos y tendencias de ropa sustentable para 2023.

¿Ya conoces el mercado second hand?

Al comprar segunda mano estas apoyando el comercio local y a su vez, renovando tu closet

¿Alguna vez te has animado a comprar ropa pre loved? Si aún no lo has hecho ¡Esta es la señal que estabas buscando! Existen muchas alternativas en el mercado de segunda mano para encontrar piezas únicas que pueden adaptarse a tu estilo. Es cuestión de que te animes a poner “Yo” en esa publicación de la prenda vintage que combine con tu personalidad y que, además, contribuyas al cuidado del medio ambiente.

Dona tu ropa en buen estado

Al donar tu ropa estarás contribuyendo a personas de escasos recursos

¿Sabías que alrededor de 39,000 toneladas de prendas son desechadas anualmente? Es una cifra impactante ¿no es así? Para disminuir este número desde nuestra trinchera, lo ideal es que dejes de tirar a la basura ropa, en su lugar, revisala bien, y checa si todavía puede ser donada, transformada e incluso, vendida en el mercado de segunda mano. Así le darás una segunda oportunidad a la prenda y a su vez, estarás cuidando el medio ambiente.

Prefiere la moda sustentable

Existen un sinfín de marcas emergentes que son sanos con el medio ambiente

Un estudio de 2015 demostró que el 97% de lo que se usa para hacer ropa son recursos nuevos, y solo el 3% son de materiales reciclados. Esto se suma a una entrada de recursos anuales de 98 millones de toneladas, incluido petróleo para producir fibras sintéticas, fertilizantes para cultivar algodón y un sinfín de productos químicos necesarios para teñir y dar acabados a telas. ¿Ahora entiendes la importancia de adoptar estos hábitos sustentables en 2023?

Las fibras recicladas han demostrado ser una opción mucho más sostenible, ya que reducen la presión sobre los recursos vírgenes y a su vez abordan el creciente problema de la gestión de residuos. Como dato curioso, por cada 10,000 toneladas de nailon regenerado, utilizado para trajes de baño, se ahorran 70,000 barriles de petróleo en comparación con la producción de nailon virgen.

Compra prendas de alta calidad

Prefiere invertir en piezas de buenos materiales

Otro de los mejores tips que puedes tener es adquirir piezas de buena calidad, pues esto resulta una inversión a largo plazo que también es bueno para el planeta Tierra. ¿Por qué? Imagina tus jeans favoritos, piensa en uno de los motivos para que los ames, tal vez es porque han durado muchísimo y están intactos. Es así cómo comprar piezas de calidad hará que reduzcas los desperdicios de ropa y por ende, el impacto ambiental del consumo de moda.

Te puede interesar: Salud y ecología: La brisa marina, una fuente natural de salud

Utiliza la lavadora SÓLO con cargas completas

¡Activa el modo ahorrativo de agua!

La lavadora sin duda alguna fue creada para simplificar nuestra vida, sin embargo, no debemos abusar de este recurso utiliza más de 35 litros de agua. Lo recomendable es que pongas cargas completas y no sólo dos o tres prendas en la lavadora, para optimizar su uso. Revisa si tu máquina de lavado tiene modo ecológico o de ahorro de agua, si es así, ¡actívalo!

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte al día con las tendencias!