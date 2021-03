5 maneras de mantenerte y sentirte joven, según los expertos

El ser médico es una de las profesiones más demandantes que existen, en especial durante una pandemia global como lo es el coronavirus, que ha desgastado por completo a los profesionistas del sector salud.

Pero incluso antes de la pandemia, los doctores vivían vidas muy exigentes, por lo que saber cuidar de si mismos era (y continúa siendo), así que no es de extrañar que sean los médicos quienes conocen los secretos para mantenerse jóvenes.

Para ayudarte a sentirte joven, e incluso mantener una apariencia algo juvenil, en La Verdad Noticias, te compartimos los 5 hábitos saludables que los mismos médicos siguen para lograr este objetivo y que querrás adoptar desde hoy.

Tener un perro

"Tener una mascota es una forma de terapia las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y para mí es un reductor de estrés personal", dice la doctora americana, Carmen Echols.

"Después de días especialmente desafiantes en el trabajo, me siento en el sofá y veo la televisión mientras acaricio al perro y encuentro esa simple actividad tan relajante".

Meditar

"Les contaré mi experiencia en el campo de la medicina holística lo que he aprendido de otros médicos destacados", dice Dean C. Mitchell, M.D., profesor asistente clínico en Touro College of Osteopathic Medicine.

"Algunas formas de meditación pueden ser caminar, nadar o incluso sentarse, preferiblemente en la naturaleza", recomienda el experto médico para las personas con vidas estresantes.

Visita al doctor con regularidad

"¡Una cosa que hacen los médicos para vivir más es ir al médico!" dice Carmen Echols, MD. "Mucha gente asume que los médicos podemos ocuparnos de nuestros propios problemas de salud simplemente porque tenemos el conocimiento médico para hacerlo, pero eso simplemente no es lo mejor.

"Siempre es prudente que tengamos la experiencia objetiva de un colega cuando se trata de la salud física y mental personal".

Masajes regulares

"La terapia de masaje es una excelente manera de mejorar los espasmos musculares y ayudar a relajarse", dice el Dr. Allen Conrad, CSCS del Centro de Quiropráctica del Condado de Montgomery. "Por no hablar de aliviar el estrés".

Duerme lo suficiente

"Como médico de 49 años, hay varias cosas que trato de hacer para vivir más saludable y por más tiempo. Dormir lo suficiente es crucial y mi objetivo es dormir al menos 6 horas por noche", dice la Dra. Monique May (La mayoría de los adultos sanos necesitan entre 7 y 9 horas).

