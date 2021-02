5 maneras de hacer que el sexo con tu pareja dure más

Hay algunas cosas en la vida que no están destinadas a durar mucho tiempo (piense: porciones de pizza, pollo búfalo, porciones de pizza de pepperoni, cualquier tipo de porción de pizza, etc.). Pero el sexo ... no es una de esas cosas.

No me malinterpretes, definitivamente hay un momento y un lugar para los rapiditos y, claro, pueden ser súper calientes. Pero la mayoría de las veces, el sexo debe disfrutarse especialmente sin límite de tiempo.

A continuación, en La Verdad Noticias te presentamos algunas formas sólidas de agregar unos minutos para cuando tienes relaciones sexuales:

Reserve un tiempo ininterrumpido para el sexo

Mira, no hay nada de malo en asignar tiempo para el sexo en tu calendario. No estoy diciendo que tengas que planificarlo todas las semanas, pero enviarle a tu pareja una invitación sexy para cuando quieras saltar sobre sus huesos es muy divertido.

Y explica cómo esto puede ayudar a que las relaciones sexuales duren más: “Dedicar tiempo entre reuniones u otras obligaciones te hará sentir apresurado y puede afectar negativamente la experiencia”, dice la obstetra y ginecóloga Tamika K. Cross.

Practica técnicas de respiración profunda

Energy Healer y Tantrika Ali Duncan sugiere practicar su trabajo de respiración.

"La respiración permite que la energía fluya a través del cuerpo de tal manera que toma la intensidad de las sensaciones en la parte inferior del cuerpo y la recorre por el resto del cuerpo".

Ella dice: "La respiración puede soportar orgasmos de todo el cuerpo sin rechazo o un orgasmo genital".

Prueba la respiración circular y la respiración orbital mirocosmitc para practicar, ya que son las más practicadas en tantra, sugiere Duncan.

Recuerde que "sexo" no solo significa penetración

Todos tienen una definición diferente de lo que significa el sexo para ellos. En este contexto específicamente, es importante tener en cuenta que "sexo" no solo significa estrictamente penetración.

También puede incluir montones, montones y montones de juegos previos, besos, masajes, etc.

El juego previo aumentará tus probabilidades de tener un orgasmo y, de esta forma, no te molestará totalmente la penetración que solo dura unos minutos.

Además, consejo profesional: el sexo no tiene que terminar solo porque uno de ustedes tuvo un orgasmo.

Concéntrese en el placer del otro

Si las cosas se ponen demasiado calientes y pesadas, August recomienda dar un paso atrás y centrar la atención en el placer de la otra persona.

"Cuando dejas de hacer lo que estás haciendo una vez que estás muy cerca del orgasmo, luego te relajas un poco y luego comienzas de nuevo (algo así como un entrenamiento de intervalos sexuales)", la excitación tiende a dispararse.

Utilicen juguetes sexuales

Claro, esto puede parecer un poco como una "trampa", pero eso no debería importar cuando se trata de asegurarse de que ambos tengan un orgasmo.

Si tu pareja no puede aguantar lo suficiente para que termines, espera hasta que estén cerca, pero aún no estén allí y déjalos que se etiqueten y usen un vibrador contigo.

Luego, pueden volver a entrar cuando ambos estén cerca de la línea de meta.

