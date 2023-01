5 estilos para fiesta de las Kardashian que puedes replicar a bajo costo

Los outfits de la familia Kardashian-Jenner son notorios por ser algunos de los más extravagantes del mundo de la moda. La verdad es que cuando se trata de destacar e impactar, en el clan hay algo para todos los gustos.

Desde el estilo punk de Kourtney, hasta el impecable street style de Kendall, si quieres inspiración para tus looks de 2023, las hermanas Kardashian-Jenner, te pueden ayudar con eso.

¿Cómo recrear el estilo de las Kardashians? Hoy en La Verdad Noticias te enseñaremos el paso a paso.

Kim Kardashian

La pasarela del clan por excelencia son las calles de NYC

Desde hace algunos años, la empresaria ha estado tratando de descubrir su nuevo estilo personal. La estrella ha descrito su estética como de una ‘Barbie alienígena futurista’ y ha llenado su closet de guantes, lentes oversized y cada uno de los diseños de Balenciaga ¿Y cómo olvidar que en 2022 Kim Kardashian se vistió como Marilyn Monroe?

Si lo tuyo es probar estilos diferentes, puedes inspirarte en su look de animal print para cubrir tu cuerpo de pies a cabeza.

Sin embargo, prefieres una versión más tradicional y cómoda prueba con algo más básico como un juego de pantalones, tank top y botas muy puntiagudas. Recuerda que para elevar este look debes tener un maquillaje y un cabello perfecto.

¡Los accesorios son clave!

Kourtney Kardashian

¡Kourtney siempre luce cómoda!

La mayor del clan ha cambiado su estilo de vestir desde el inicio de su relación con Travis Barker, adoptando una estética más rebelde, punk y rockera. Si esto va con tus vibrar, no dudes en probar algo simple como unos leggins negros y una chamarra de cuerso. Toma la iniciativa de utilizar t shirts vintage de tus bandas favoritas para replicar a la perfección este look de la más bajita del clan.

Antes, el look de Kourtney Kardashian era más elegante con toques explosivos y detalles coquetos. Si este va más de acuerdo con tus gustos, entonces toma inspiración de este atuendo más sencillo pero con un pop divertido de color. No olvides los lentes de sol coloridos, para que literalmente veas la vida tal vez color rosa.

¿Jeans y botas? ¡Sí por favor!

Khloé Kardashian

¡Color barbie!

Si hay alguien que disfruta de los looks monocromáticos es Khloé. La menor de las Kardashian es experta en hacer que una tonalidad de un outfit se vea bien desde los pies hasta la cabeza. Algunos de sus más destacados looks son aquellos de en los que utiliza mezclilla en cada pieza ¿Pero te atreves a darle un toque Chic?

Un total look en colores vivos puede ser la mejor forma de tener un look para todo el día. Inspírate en esta combinación explosiva para que el color de tu preferencia se convierta en tu firma personal. Diviértete combinando accesorios en otras tonalidades para resaltar tu look.

¿Te sientes más edgy o arriesgada? Copia los rizos naturales de Khloé para que todo luzca mucho más extravagante y ¿Por qué no? un total look de brillos que cautivará miradas.

¡Amamos los rizos naturales!

Kylie Jenner

El secreto para hacer resaltar este look es un maquillaje perfecto

Ser la billonaria más joven de la familia viene con ventajas. Una de ellas es tener acceso a los mejores diseñadores y uno de los clóset más fascinantes de la familia. El estilo de Kylie Jenner es una mezcla de glamour urbano más extravagante y con toques modernos. Kylie es fan de utilizar baggy jeans con tenis de lujo y crop tops; pero en alfombras rojas la estrella adora lucir sus curvas y lucir prendas más sofisticadas.

Si estás buscando nuevas ideas para un look moderno, sencillo y chic, no dudes en tomar inspiración en este outfit para conquistar todas tus metas. Lo que hace destacar este ensamble sencillo es la inspiración monocromática en color blanco que se difumina a la perfección con la mezclilla clara.

Si te sientes más arriesgada puedes optar por combinar un imprescindible abrigo gris con tu tank top favorito y medias negras. Sin embargo, siempre puedes sustituir las medias por una minifalda en colores neutros.

Los lentes de sol le dan el toque despreocupado

Kendall Jenner

¡Dale un pop de color con una camisa lisa!

Cuando se trata de elevar looks básicos, Kendall Jenner puede ser tu inspiración. El estilo de la modelo se caracteriza por ser fresco, juvenil y siempre en tendencia. Kendall es experta en convertir outfits sencillos en looks elegantes sin esfuerzo.

¿Quieres inspiración para salidas por la tarde? Lo mejor es que te fijes en el estilo de esta hermana Jenner. Pierde el miedo a los accesorios retro y las piezas oversized. Elevalo con unos lentes de sol y un bolso mini para darle un toque chic.

Si estás buscando un look mucho más sofisticado e irreverente, no dudes enseñar un poco de piel. Busca piezas atrevidas que sin duda van a dejar boquiabiertos a más de uno.

¡Pierde el miedo a destacar luciendo un poco de piel!

