5 enfermedades que puedes contraer si comes en la calle

5 enfermedades que puedes contraer si come en la calle.

Aunque la comida de la calle suele ser muy rica, en muchas ocasiones están llenas de infecciones que pueden enfermarte, por eso nos dimos a la tarea de investigar algunas de las enfermedades que puedes contraer. ¡Conócelas!

Enfermedades por comer comida en la calle.

La mayoría de las personas de nuestro país tenemos el hábito de comer en la calle, porque no nos da tiempo de hacerlo en casa, porque no hay quien lo haga o porque no tenemos tiempo y sin importar la hora o el lugar podemos estar expuestos a fuertes enfermedades.

Enfermedades que puedes contraer

Tifoidea

A pesar de que es una enfermedad casi eliminada, esta infección causada por beber agua contaminada o consumir alimentos con un proceso de limpieza poco confiable aún sigue apareciendo entre las personas que prefieren comer en la calle. Su peligrosidad radica en que sus síntomas dolor de cabeza, fiebre elevada, dolor estomacal y diarrea— aparecen de manera gradual, lo que hace que el paciente los confunda con otras enfermedades.

Botulismo

Las toxinas liberadas por la bacteria Clostridium botulinum hacen que aparezca ésta que es considerada una de las infecciones estomacales más peligrosas. Debido a los vómitos y la dificultad para tragar, el botulismo es capaz de asesinarte si no se trata a tiempo.

Salmonelosis

El ingerir carne contaminada es la primera causa de este problema; sobre todo las rojas como la de cordero, res y cerdo que son las principales portadoras de este virus que, al igual que el cólera, es una de las infecciones estomacales más comunes provocadas por comer en la calle.

Amebiasis

Se estima que al menos 50 millones de personas en el mundo se enferman gracias a estos parásitos, lo que la convierte en una de las enfermedades gástricas más comunes. Así que si eres de los que acostumbra comer alimentos no cocinados como frutas en la calle, deberías considerar la desparasitación.

Cólera

A menudo la limpieza de los productos con los que se realizan ciertos platillos callejeros es realmente deficiente; si a eso le sumamos la dudosa procedencia del agua con la que se limpian las verduras, tenemos el coctel perfecto para que aparezca la cólera.

