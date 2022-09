5 delineados tricolor para gritar "¡Viva México!"

Las fiestas patrias no sólo ameritan unos deliciosos platillos en la mesa, sino un maquillaje que grite “¡Viva México!” con los colores del lábaro patrio: verde, blanco y rojo.

Un buen delineado no puede faltar, mucho menos uno tricolor que representa tu orgullo de haber nacido en esta tierra; lo mejor es que no necesitas de muchos materiales para lograr un look patriótico.

Si no tienes ideas para la noche del 15 de septiembre, en La Verdad Noticias te compartimos 5 delineados tricolor con los que robarás las miradas durante toda la noche.

Delineados tricolor para las fiestas patrias

Delineados patrios.

Para este 15 de septiembre necesitas de un maquillaje que aguante porque la noche será larga; aún más si optas por ir a una tradicional fiesta mexicana en donde el pozole no puede faltar.

Lleva a México hasta en tu rostro con algún delineado tricolor, el cual robará las miradas de todos en esta celebración mexicana.

Si ya no tienes ideas de como maquillarte para las fiestas patrias, no te preocupes, aquí te traemos varios ejemplos de como realzar tus ojos con los colores de la bandera; sin tener que usar los típicos sellos de maquillaje de fantasía.

Cat eye con sombreado.

Un tradicional cat eye nunca pasa de moda y se puede adaptar perfectamente a la temática que quieras; por ello este 15 de septiembre utiliza sombras verde en la parte interior, blanco en el párpado móvil y rojo en la cuenca, luego difumina para lograr un look más ahumado.

Remata con tu clásico cat eye para alargar el ojo de forma dramática.

Cat eye con sombras tricolor.

Delineado gráfico.

Los delineados gráficos están en tendencia y son muy versátiles y creativos; por ejemplo para estas fiestas patrias puedes optar por uno en blanco y el resto en sombras rojas y verdes.

Esa línea blanca en la cuenca del ojo será el detalle que nadie espera pero que a todos les encantará.

Delineado gráfico.

Tricolor con brillos.

Ahora, si lo que quieres es ser patriótica en todo su esplendor; lo mejor es que te realices un delineado tricolor total: aplica sombras o delineadores de los colores patrios y luego acompaña con algunos brillos.

Delineado con brillo.

Delineado grueso en glitter.

Si sientes que los 3 colores de la bandera no combinan mucho con tu look del día, no tienes que usarlos todos; elige uno y realiza un delineado más grueso de lo normal.

Por último agrega glitter y listo; ¡te va a encantar!

Delineado grueso.

Delineado dorado.

Puedes variar un poco el estilo y combinar los colores mexicanos con un delineado en dorado que atraerá la atención de todos.

Delineado dorado.

Recomendaciones para tu maquillaje del 15 de septiembre

Un labial rojo no puede faltar.

Ya tienes tu maquillaje de ojos listo, ahora te daremos algunas recomendaciones para terminar tu look de las fiestas patrias:

Elige un labial rojo para resaltar tus labios.

Coloca pestañas postizas.

Utiliza poco rubor para que todas las miradas sean para tu look de ojos.

Puedes agregar algún gloss a tus labios.

Ahora ya tienes todo el maquillaje completo para festejar estas fiestas patrias.

