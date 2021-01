5 cosas que nunca debe tocar para evitar contagiarse de COVID-19, según médico

Cosas que no debes tocar para no contagiarte de Covid-19.Foto:Consultor salud

Protegerse de las infecciones de Coronavirus es más importante que nunca, y para aumentar sus precauciones, La Verdad Noticias te indica 5 cosas que debes limitarte a tocar.

La experta en enfermedades infecciosas, la Dra. Anne Rimoin, profesora de epidemiología de la Facultad de salud pública revela cinco cosas con las que debes evitar entrar en contacto físico.

¿Qué no tocar para no contraer Covid-19?

No toques tu cara

El Dr. Rimoin señala que la cosa número uno que no debe tocar es su propia cara. Ella recomienda específicamente evitar el contacto con sus ojos, nariz o cara antes de desinfectar completamente sus manos.

No tocarse la cara para evitar contagios. Foto: Proyecto México

No toque las superficies táctiles comunes

Cualquier superficie táctil común está prohibida. Ella sugiere específicamente abstenerse de usar pasamanos, ya que generalmente no se desinfectan. Otras superficies táctiles comunes pueden incluir cualquier cosa en la tienda de comestibles, cajeros automáticos, terminales de tarjetas de crédito y botones de ascensor.

No toques nada en un baño público

Si bien algunas empresas han optado por cerrar sus baños públicos, puede ser imposible evitar su uso durante la pandemia. Sin embargo, el Dr. Rimoin advierte que cualquier cosa en un baño público podría albergar COVID-19. Si toca superficies en un baño público, asegúrese de lavarse las manos mientras está en él e incluso considere desinfectarlas después de salir.

Cuidado con los pomos de las puertas

La mayoría de las personas no desinfectan los pomos de las puertas después de cada uso. Si bien puede estar seguro en su propia casa, cuando está en público, podría entrar en contacto con gotitas infectadas.

Según los datos de los estudios de laboratorio sobre COVID-19 y lo que sabemos sobre enfermedades respiratorias similares, es posible que una persona pueda contraer COVID -19 al tocar una superficie u objeto que tenga el virus y luego tocarse la boca, la nariz o posiblemente los ojos, pero no se cree que esta sea la forma principal de propagación del virus.

En cuanto a usted mismo, siga los fundamentos del Dr. Anthony Fauci y ayude a terminar con este aumento, sin importar dónde viva: use una máscara facial, distancia social, evite las grandes multitudes, no entre con personas con las que no se está refugiando y practique una buena higiene de manos.

