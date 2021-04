5 cosas que no sabías sobre el "Queefing" y como afecta tu vida sexual

Queefing es una función corporal totalmente natural que ocurre cuando el aire queda atrapado en la vagina. A veces también se la conoce como flatulencia vaginal, pero es algo que se puede controlar incluso menos que la flatulencia regular.

Esto porque es solo aire entrando, que realmente no se puede esperar que lo "contenga". Pero de alguna manera, no importa con qué frecuencia recuerde este hecho, puede ser un poco difícil no sonrojarse un poco cuando sucede.

Pero los queefs son normales deben ser reconocidos como algo más que un momento embarazoso que intentas olvidar tan pronto como suceden. En La Verdad Noticias te presentamos 5 datos que debes conocer para entenderlos.

Queefing es un fenómeno natural del cuerpo femenino

Puedes minimizarlos con un hábito al orinar

Queefing es totalmente normal y no hay nada de qué avergonzarse, pero si desea minimizar la probabilidad de queefing, intente sentarse hacia atrás en el asiento del inodoro.

Sentarse hacia atrás en el inodoro cuando orina (sentarse a horcajadas en el asiento que mira hacia la parte posterior del inodoro), abre los labios mayores y el canal vaginal, lo que puede permitir que escape parte del aire atrapado.

Queefing excita a algunos chicos

Si necesitabas alguna razón más para no avergonzarte de hacer queef, ten esto en cuenta: un número sorprendente de hombres en realidad se excita mucho cuando una mujer hace queef.

Para estos tipos, un queef los hace sentir como un amante más capaz, ya que te están "llenando" hasta el punto de que el aire que está naturalmente en tu vagina no tiene a dónde ir.

La ovulación puede hacer propensa al queefing

Las mujeres pueden ser más propensas a tener queef cuando ovulan o en su período porque su piso pélvico tiende a estar más débil durante estos momentos.

¿Cúando los músculos del suelo pélvico están en su máxima fuerza? Eso sería durante la fase lútea de su ciclo o inmediatamente después de la ovulación y antes de su período.

No es una flatulencia

Un queef es solo el paso del aire a través del canal vaginal. Un rebrote ocurre cuando el aire que entra por algo como la penetración sexual (ya sea de un juguete o un pene) necesita ser liberado del canal vaginal.

Son las vibraciones de los labios mayores

El sonido proviene de las vibraciones de los labios mayores, que incluyen la vulva y los labios vaginales. Es similar al sonido de los flatos, conocido coloquialmente como pedos o gases que salen del recto, que se produce cuando las nalgas se agitan juntas.

