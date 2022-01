5 cosas que la Reina Isabel II detestaba de Diana Spencer. Foto: lavanguardia.com

Diana Spencer tenía una personalidad inigualable que se robó el corazón de todo el mundo y aunque la Reina Isabel II la aprobaba como su nuera, había cosas que simplemente no le gustaban de ella, ¡aquí te decimos cuáles eran!

En La Verdad Noticias te revelamos que Lady Di se casó con el Príncipe Carlos en 1981 y tras varios conflictos terminaron su matrimonio en el año de 1996.

Anteriormente te contamos sobre la maldición que siguió toda la vida a la Princesa Diana; sin embargo, ahora te diremos cuáles eran las cosas que Su Majestad no soportaba de ella.

Reina Isabel y las cosas que más odiaba de Diana Spencer

Diana e Isabel II. Foto: glamstar.news

Lady Di era perfecta para ser la esposa del Príncipe Carlos, pero las cosas no salieron bien, al parecer él nunca pudo superar su amor por Camila de Cornualles, con quien se supo estuvo siempre, a pesar de que se casó con Diana, pero a pesar de eso, la monarca británica siempre quiso apoyar a su nuera, aunque no siempre lo logró, pues había cosas que no soportaba de ella, a continuación, ¡te diremos cuáles eran!

No le gustaba la cercanía que tenía con sus empleados, pues, Diana permitía que mayordomos, guardaespaldas y cocineros convivieran con ella de forma natural, lo que a veces provocaba que se enterarán de temas privados. No aprobaba sus reacciones desesperadas y extremas cuando el Príncipe Carlos le era indiferente. No le gustó cuando durante su entrevista para la BBC con Martin Bashir revelara que tuvo una relación con James Hewitt, a quien dijo adorar y era un ex oficial de la guardia real. Tampoco fue feliz cuando Lady Di dijo que Carlos de Gales no era apto para ser rey y que ella no creía que alguna vez ocupara el trono. No aprobó que la Princesa Diana diera a conocer a la prensa los arreglos económicos a los que llegó tras separarse de su primogénito.

¿Qué edad tenía Lady Di al morir?

Princesa Diana. Foto: vogue.mx

Tenía 36 años de edad, pues, nació el 1 de julio de 1991 en Sandringham, Norfolk, Inglaterra y falleció el 31 de agosto de 1997 en París, Francia.

Conoce más sobre este tema leyendo Spencer: Lady Di se masturba en la esperada película.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Con información de vanidades.com