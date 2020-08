5 consejos para bajar de peso si eres sedentario

Si eres sedentario, puedes bajar de peso con estos consejos al pie de la letra. Foto: trainingforgold

Es importante que antes sepas que para que también puedas tener éxito al bajar de peso, sea complementado con una actividad física, también la clave radica en conseguir un déficit calórico por el cual quemes más calorías de las que ingieres. La dietista y nutricionista Lavleen Kaur ha recopilado en 'Times of India' una serie de consejos para evitar que el tamaño de los michelines aumente y no podamos salir tanto de casa para realizar actividad física.

Es imprescindible compaginar una dieta sana y equilibrada, libre de grasas y escasa cantidad de carbohidratos, con una rutina de ejercicio efectiva dirigida a perder peso. Desgraciadamente, muchas personas ya sea por tiempo o por falta de ganas, no cumplen con este último requisito.

Llevar este estilo de vida sedentario puede ser muy perjudicial desde un principio para la salud en general, aumentando el riesgo de padecer un infarto en el futuro. Es por ello que desde aquí te recomendamos y animamos a que te muevas más y apuestes por la actividad física, aunque solo sea para mejorar tu calidad de vida y estado de ánimo.

Aunque pasemos mucho tiempo en casa, siempre debemos encontrar una razón para movernos y no pasar todo el día sentados frente al televisor o tumbados en la cama.

Menos cantidad de café

Kaur opina que no es bueno tomar más de una taza de café al día si estás tratando de adelgazar. En realidad, como en cualquier otro ámbito de la vida cotidiana, el exceso nunca es bueno, y si consumes varias veces al día este tipo de bebida te estás enfrentando a un mayor riesgo de sufrir síntomas relacionados con la ansiedad. Pero además, la dietista reconoce que más de dos tazas puede provocar deshidratación en el cuerpo, y con ella, estreñimiento, migraña o acidez.

Controlar porciones

La cantidad de comida que comemos, es un aspecto muy importante a la hora de perder peso. Es esencial que tu ingesta diaria de calorías sea baja para así poder crear el tan pretendido déficit calórico. Cuando comemos en exceso, todas esas calorías adicionales se almacenan en nuestro cuerpo en forma de grasa. Uno de los trucos que comenta Kaur es tomarse con tranquilidad el tiempo destinado a comer y reducir hasta en un 20% la cantidad de comida en el plato. Masticar lentamente y escuchar a tu cuerpo mientras digieres los alimentos.

Evitar alimentos procesados y congelados

Estos productos producen beneficios escasos para el organismo, a pesar de que algunos son más sanos que otros. No solo te proporcionarán calorías que no necesitas, sino que también aumentarán el riesgo de que sufras enfermedades cardíacas en un futuro. Lo mejor, en todo proceso de adelgazamiento y en cualquier modo de rutina, sea sedentaria o no, es apostar por los alimentos frescos y cocinarlos tú mismo.

Aumentar ingesta de micronutrientes

Nos referimos a los suplementos alimenticios de vitaminas y minerales, así como de productos como las sardinas en aceite de oliva o las nueces, las cuales contienen ácidos grasos omega-3, esenciales para prevenir el envejecimiento, entre otros muchos efectos positivos. En todo régimen de adelgazamiento, el enfoque se suele poner en restringir la ingesta de carbohidratos y de azúcares, pero no de intercambiarlos por otro tipo de alimentos que son muy positivos no solo para eliminar la grasa, sino también para gozar de una vida saludable.

Ejercítate

Puede sonar paradójico, pero el mejor consejo para aplacar los malos efectos del sedentarismo es precisamente la actividad física. Aunque tengas que pasar muchas horas sentado, siempre debes encontrar un momento en el día para estirar y perfeccionar tus músculos o bien para simplemente sudar. A pesar de que estés muchas horas en casa, ahora hay a tu disposición un montón de rutinas y ejercicios físicos para realizar sin salir a la calle o ir al gimnasio. Recuerda que la actividad física es uno de los grandes indicadores de salud.

Para perder peso, es esencial cambiar el enfoque de tu estilo de vida. No solo basta con adoptar una dieta sana y salir a hacer deporte. También influyen mucho tus hábitos de sueño, tus niveles de estrés cotidiano, la cantidad de agua que ingieres o el tiempo que pasas expuesto a una pantalla.