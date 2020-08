5 consejos para aprovechar las redes sociales y mejorar tu posibilidad de empleo

Apóyate con estos consejos para mejorar tus posibilidades de empleo en las redes sociales. Foto: rhpaenews

Redes sociales como LinkedIn, Twitter o Facebook son los lugares óptimos para establecer un perfil profesional en la red con el fin de mejorar el tema de empleo. Con estos consejos podrás explotar las redes sociales para encontrar clientes potenciales o reclutar colaboradores sin salir de casa. Y es que la emergencia sanitaria originada por el COVID-19, en las noticias de hoy, provocó que una vendedora como muchas otras personas, viera recortado su sueldo en una joyería en un centro comercial.

Para diversificar sus ingresos y ocupar su tiempo libre en lo que se retoman actividades, comenzó a hornear postres y galletas. Mientras se promociona entre sus amigas, se ha convertido en el inicio de un pequeño emprendimiento, para el que se ha apoyado en redes sociales.

Pero, más que ofrecer solo sus productos, la vendedora busca oportunidades a través de internet para promocionar lo que la distingue: el sabor y quién está detrás del trabajo. Las redes sociales han sido su herramienta de comunicación durante la contingencia sanitaria, pero es consciente de que debe crear una imagen de mayor impacto que abra sus horizontes.

Hoy toma aun mayor peso la creación de redes profesionales a través de redes sociales, pues muchas personas ofrecen productos y servicios a través de ellas. Y, entre ellas, nuestra oferta de valor puede perderse.

“Para ello es necesario crear una marca personal y hacerse notar al ofrecer una propuesta única”, Alejandra Marroquín, especialista en Personal Branding y Presencia Ejecutiva.

El correcto uso de las redes sociales ha hecho que mucha gente se promocione mediante ellas. Foto: prenonslr

¿Cómo reclutar colaboradores en redes sociales?

La especialista en Branding Personal comenta que si antes no manejabas las redes sociales, ahora en el encierro nadie va a saber que existes ni qué haces y que si no tienes presencia en redes, la gente puede dudar de tu credibilidad y de lo que te respalda. Agrega que cuando la gente ve lo que haces, se siente interesada y es probable que te contacte porque nunca sabes quién se va a identificar con lo que compartes y publicas.

Finaliza diciendo que googlearte es básico: ve cómo te ven, checa qué puedes cambiar. Checa que tus redes, Facebook, LinkedIn o Twitter, sean coherentes. Si usas un blog, trata de que sea accesible y fácil de encontrar. Siempre publica lo que quieres que se sepa, nunca lo privado.

Se muy selectivo con la información personal que manejas. Foto: nabd

Los 5 consejos para explotar tus redes sociales:

Las especialistas consideran algunos puntos básicos para crear un perfil profesional de impacto que abra las posibilidades de contratación y mayores oportunidades laborales.

1. Ofrecer una propuesta de valor

Crea mensajes sobre tu área de experiencia y visión particular que hagan únicos tus conocimientos, servicios o productos. Dice Marroquín que tiene que ser algo constante, encontrar a tu público objetivo y cuidar que el lenguaje sea adecuado para ese segmento al que te quieres dedicar y que al buscar empleo a veces hacemos publicaciones masivas sin personalizarlas y así nadie las va a leer.

Las propuestas de valor son un extra en tu currículum. Foto: consystar

2. Construye una biografía

Olga Oro comenta que pongas tus logros, experiencia profesional, habilidades y aficiones, todo lo que puedas resaltar por las que crees que te pueden contratar. Además, resalta aquella característica que te hace único.

Además de la biografía, puedes comentar un plus de tu personalidad. Foto: semanaeconomica

3. Crea un blog o página

En portales como About me o Wordpress puedes compartir contenido sobre tus áreas de experiencia, incluso crear una biografía pequeña. El link que configures lo debes agregar a tu descripción en redes sociales.

Puedes hacer links en tu blog para generar más vista de tu perfil. Foto: mott

4. Evita controversias

En redes sociales es muy fácil involucrarse en temas que generan discusiones entre los usuarios. Evita referirte con groserías, insultos o comentarios despectivos. Marroquín comenta que si tienes un perfil profesional y te pones a pelear en redes sociales, habla mucho de tu inteligencia emocional y de tu reputación.

el evitar confrontarte con otras personas en redes sociales afecta en tu perfil si quieres pedir empleo. Foto: eticasegura

5. Adiós fotos e información reveladora

Finaliza diciendo Marroquín que no se debe confundir la parte personal con la parte profesional. Para ello se debe evitar compartir fotografías o videos que no aporten contenido interesante para la imagen personal o que no sean coherentes con los mensajes que se comparten.

Una vez que sucede esta conexión, potenciales clientes o reclutadores no perderán la oportunidad de buscarte en internet, explorar redes sociales, noticias o cualquier información que exista respecto a tu nombre o marca. Ahora este proceso se vuelve más importante por la falta de contacto personal en conferencias, ferias de empleo o encuentros de negocios, dice Olga Oro, vicepresidenta de asuntos internacional de la Asociación Mexicana de Profesionales de Relaciones Públicas PRORP.