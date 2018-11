5 claves para tener una vida sexual completa si eres mujer

Una experta recomendó cinco prácticas para que las mujeres lleguen a una vida sexual plena y placentera.

Lejos ha quedado la imagen de la mujer sumisa que espera todo del hombre, que se conforma con no tener orgasmos y una vida erótica insatisfactoria o que no se expresa sus gustos o preferencias en la cama e inclusive que no le gusta experimentar cosas nuevas.

Marisol Castillo, psicóloga y Experta en sexualidad, recomienda lo siguiente a las mujeres que quieren mejorar su vida sexual:

1. Estar bien informada

El acceso a la información sexual es muy escasa, si bien esto es bueno, lo malo es que mucha de esta información no cuenta con fuentes seguras. Por lo cual, es muy importante siempre asegurarse que la fuente de lo que se está leyendo o viendo es confiable, lo más recomendable es que venga de doctores o especialistas.

2. Masturbarse

La masturbación femenina ha sido un tabú por muchos años, ya que se creía que ellas no la practicaban y si lo hacían no era considerado de buen gusto. Sin embargo, hoy en día existen muchos estudios que indican que no solo no es así, sino que además la masturbación es saludable y trae demasiados beneficios, entre ellos, aprender a conocer el cuerpo para después tener una vida sexual en pareja más placentera.

Una clave para estos efectos son los juguetes sexuales, tales como vibradores y consoladores pueden servir como un apoyo para conocer tu cuerpo y descubrir así sensaciones al igual de zonas erógenas.

3. Empieza a disfrutar

Las mujeres tendemos a sentirnos bastante culpables o incomodas frente a situaciones que nos generan mucho placer, un ejemplo clásico, es la comida.

Con el sexo pasa exactamente lo mismo, pero es importante aprender a que el placer es parte de la vida, es un derecho y del cual no hay de qué avergonzarse ni sentirse culpable.

4. Pide las cosas sin pena

Las mujeres tenemos que aprender a comunicarnos mejor en la cuestión sexual con nuestra pareja, no tenerle miedo a pedir, a decirle a la pareja qué es lo que nos gusta o no, nuestras fantasías y todo aquello que nos excita.

Decirlo tal cual lo sentimos, al igual que ellos se sentirán con más confianza de practicar cosas que a nosotras nos encanta o encantaría probar.

5. El amor y el sexo son cosas diferentes

Una costumbre bastante vieja era sé que las mujeres no podíamos tener sexo si es que no estábamos enamoradas o si es que no había algún tipo de emoción de por medio, que el sexo casual era cosa de hombres.

En la actualidad ya no es así. Se puede tener sexo satisfactorio en una cita de una sola noche y no pasa nada, es posible que tengamos sexo insatisfactorio con quien amamos.

Por lo cual es muy importante que se entienda que tanto amor y sexo se pueden ir por caminos distintos y no siempre se unen. Sólo así podremos entender mejor nuestra vida sexual.

Claves para la sexualidad con una pareja estable

La terapeuta sexual y de pareja Renata Ortega Sáez define como “felicidad sexual” todo lo relacionado a conceptos como “bienestar, sensación de satisfacción y placer compartido”

* Sentirse deseado/a: la especialista asegura que lo principal es sentirse “el foco erótico del otro”. Es lo primero que debe importar dentro de la lista de cualidades que nos hacen sentir plenos y felices en un encuentro sexual.

* La fluidez: los encuentros y la sincronización es primordial en la práctica sexual. Dejarse llevar por lo que sentimos en ese momento más que por pautas de conducta que tengamos arraigadas. “Hacer del encuentro un ir y venir de placer y disfrute”, indica.

* La exclusividad: para Ortega este punto no se trata sólo de la fidelidad como valor moral, sino más bien a la importancia de “sentirse único y exclusivo”, para que así el encuentro provoque una sensación única que no solo está ligada al placer físico. “En otras palabras es algo así como la declaración de ‘solo contigo siento y me siento así””.

* La lealtad: “No hay nada más grato que saber con quién me estoy metiendo a la cama”, señala la terapeuta, agregando que sea “la lealtad se juega en el ámbito sexual, en la capacidad de mantener a mi pareja “informada” de lo que me está pasando, de lo que voy sintiendo y de lo que voy necesitando en el encuentro sexual”.

* El mutuo cuidado: acá tampoco se trata solo del cuidado físico frente a ITS, embarazos no deseados, etc., sino también de lo psicológico. “Es tener la convicción que el otro no me dañará, que del encuentro no se derivará una mala experiencia o un menoscabo a mi persona. Saber que me puedo entregar y vulnerar sin miedo, con plena confianza”, explica.

