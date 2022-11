5 calendarios de adviento de maquillaje que amarás para Navidad

Los calendarios de adviento son mi parte favorita de la Navidad porque por 25 días, o más, recibes varios regalos sorpresas.

Muchas marcas como Benefit, Sephora y Dior lanzan ediciones especiales de estos calendarios navideños, los cuales están llenos de productos sorpresas que manejan en sus líneas de maquillaje.

En La Verdad Noticias te compartimos 5 calendarios de adviento que amarás tener para Navidad.

¿Qué son los calendarios de adviento?

Calendarios de adviento.

Este producto no es nuevo, pero mucho aún no lo conocen:

Los calendarios son pequeñas cajas o presentaciones que arman las marcas, en donde incluyen sus productos más vendidos en diferentes secciones.

La idea de este producto es obtener un regalo sorpresa cada día del mes de diciembre, como su nombre lo dice, comienza al mismo tiempo que el adviento, del 1ero hasta el 25 que es Navidad.

Existe otro formato en el que se agregan 6 días más al calendario, es decir va del 1 al 31 para cubrir todo el mes.

Los calendarios de adviento de maquillaje y belleza son de los más vendidos, porque incluso se pueden regalar a alguien muy especial como detalle adelantado de las festividades.

Marcas como Benefit, Dior, Revolution y más, aprovechan esta oportunidad para vender estos productos.

Calendarios de adviento para Navidad

Calendarios de adviento que te encantarán.

Sincerely Yours de Benefit.

Benefit lanza este año su calendario de adviento de edición limitada, el cual tiene un costo de 65 dólares e incluye 12 de los productos más vendidos y favoritos.

Por ejemplo, contiene productos para las cejas, pestañas, prebases para poros y polvos faciales.

Sincerely Yours de Benefit.

Sephora Favorites de Sephora.

Sephora no se queda atrás y presenta uno con sus productos favoritos; tiene un valor de $119.99 USD e incluye artículos de marcas como Agustinus Bader, Benefit, Too Faced, Paco Rabanne, Olaplex, Mario Badescu, Huda Beauty, Tarte, The Ordinary y más.

En total son 26 regalos para abrirse hasta el 26 de diciembre.

Sephora Favorites de Sephora.

The 2022 Dior Advent Calendar de Dior.

Si buscas algo de lujo para Navidad, Dior tiene una excelente opción con artículos de skincare, maquillaje y fragancias.

Este 2022 lanzan un calendario de adviento inspirado mundo astral, mágico y lujoso, con un costo de $480 dólares.

Podrás encontrar en él perfumes como J’adore Eau y Miss Dior Eau, así como labiales, cremas, sérums, velas y más; con un total de 24 sorpresas para ti.

The 2022 Dior Advent Calendar de Dior.

Gimme Super Stars de NYX Professional Makeup.

NYX trae Gimme Super Stars de $30 dólares, e incluye sus best sellers en presentaciones minis como diversos labiales, sombras brillantes, prebases para poros y polvos.

Gimme Super Stars de NYX Professional Makeup.

You Are The Revolution de Revolution Beauty.

Por último, Revolution Beauty lanza para este año su propio calendario de adviento con 25 productos como perfiladores de labios, esponjas, lápices de cejas, delineadores de ojos, sombras, brochas de maquillaje, aceites, iluminadores, exfoliantes, polvos, etc.

Tiene un costo de 53 dólares y es perfecto para abrir desde inicios de diciembre hasta Navidad.

You Are The Revolution de Revolution Beauty.

