5 beneficios de la vitamina C y como obtener suficiente de ella

La vitamina C, también conocida como ácido ascórbico, se usa para varios procesos en el cuerpo, incluida la formación de huesos, colágeno y músculos. También es importante para la cicatrización de heridas.

Pero el cuerpo humano no produce vitamina C por sí solo, lo que significa que debe consumirla de fuentes dietéticas, algunas de las cuales te presentaremos en La Verdad Noticias.

Aquí hay cinco beneficios de la vitamina C y cómo saber si está obteniendo lo suficiente de ella:

Vitamina C podría ayudar a su sistema inmunológico

Un artículo en la revista Nutrients en 2017 señala que algunas células del sistema inmunológico requieren vitamina C para hacer su trabajo, lo que significa que un suministro de alrededor de 100 a 200 mg al día, puede mejorar su funcionamiento.

Además, la deficiencia de vitamina C puede aumentar su riesgo de volverse susceptible a algunas bacterias y virus. Dicho esto, la Clínica Mayo enfatiza que no hay evidencia de que prevenga el resfriado común.

Es un antioxidante que puede prevenir daño celular

"[La vitamina C] es un antioxidante que limita los efectos dañinos de los radicales libres", explica Amanda Izquierdo, dietista registrada en Chicago.

Los radicales libres son compuestos producidos tanto por procesos celulares normales como por fuentes externas como la contaminación o el humo del cigarrillo.

Si su cuerpo acumula demasiados, esto puede provocar algo llamado estrés oxidativo, que está relacionado con el envejecimiento y condiciones de salud, que incluyen:

Artritis reumatoide, un tipo de artritis autoinmune que causa hinchazón y dolor en las articulaciones.

Cáncer

Enfermedades cardiovasculares como presión arterial alta

Enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson y la esclerosis múltiple

Los antioxidantes, como la vitamina C, pueden ayudar a prevenir la acumulación de radicales libres.

Podría reducir su riesgo de derrame cerebrovascular

Un artículo de 2013 publicado en el Journal of the American Heart Association revisó 16 estudios para determinar las relaciones entre la ingesta de vitamina C y la probabilidad de sufrir un derrame cerebral.

Los investigadores concluyeron que las personas con una ingesta alta de vitamina C, que varía de un promedio de 45 mg a 1,167 mg al día, tenían menos probabilidades de haber tenido derrame cerebrovasculares.

Aquellos que tomaron entre 200 mg y 550 mg al día de vitamina C vieron la mayor reducción en el riesgo de accidente cerebrovascular.

Si bien los investigadores no están seguros exactamente de cómo la vitamina C reduce el riesgo de accidente cerebrovascular, creen que puede deberse a la capacidad de la vitamina para reducir la presión arterial y reducir la inflamación.

Vitamina C puede ser buena para tu piel

La vitamina C puede ayudar a estimular la producción de colágeno en la piel. El colágeno es una proteína que aporta estructura y estiramiento a la piel.

A medida que envejecemos, nuestro cuerpo produce naturalmente menos colágeno, lo que resulta en arrugas y líneas finas. La aplicación tópica de vitamina C puede ayudar a regenerar el colágeno perdido.

La vitamina C también elimina los oxidantes causados por la exposición a la radiación ultravioleta, lo que ayuda a prevenir el daño solar.

La radiación ultravioleta causa un envejecimiento prematuro de la piel, lo que resulta en arrugas, hiperpigmentación y flacidez de la piel. La vitamina C también inhibe la producción de melanina, un pigmento que puede causar manchas oscuras en la piel.

Ayuda a la absorción de hierro

La vitamina C ayuda con la absorción de hierro no hemo, que es un tipo de hierro dietético que se encuentra en alimentos de origen vegetal como verduras de hoja, nueces y cereales.

El hierro es importante para mantener una sangre sana, ya que es un componente importante de la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína que se encuentra en los glóbulos rojos y que transporta oxígeno a las células y órganos.

Cuando alguien tiene deficiencia de hierro, desarrolla una condición llamada anemia que causa debilidad muscular y fatiga.

Debido a que la vitamina C ayuda con la absorción de hierro, las personas con anemia pueden beneficiarse de tomar suplementos de hierro junto con suplementos de vitamina C u otra fuente de vitamina C, como un vaso de jugo de naranja.

¿Cuánta vitamina C necesito?

La cantidad de vitamina C que necesita varía según su edad, según los Institutos Nacionales de Salud.

Dosis diaria recomendada de vitamina C

No hay muchos riesgos asociados con consumir demasiada vitamina C porque es una vitamina soluble en agua. Eso significa que cualquier exceso simplemente se elimina del cuerpo a través de la orina.

Una excepción serían las personas con una afección llamada hemocromatosis, que tienen niveles de hierro excesivamente altos. La vitamina C aumenta la absorción de hierro en el intestino.

Demasiado hierro almacenado en el cuerpo puede causar cirrosis, insuficiencia cardíaca, insuficiencia de otros órganos y diabetes. La mayoría de las personas no experimentan problemas por consumo excesivo, pero síntomas potenciales incluyen:

Diarrea

Náusea

Calambres

¿Dónde puedo obtener vitamina C?

"Las fuentes alimenticias obvias de vitamina C son las frutas cítricas", dice Tanner. "Pero muchas otras frutas y verduras también son buenas fuentes".

Los alimentos ricos en vitamina C incluyen:

Comidas ricas en vitamina C

Clonan al primer hurón de patas negras en Estados Unidos, ¿salvarán a la especie de la extinción? Síguenos en Google News para mantenerte informado.