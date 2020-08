5 alimentos que debes consumir diario, especialistas

Cn estos cinco alimentos, puedes mantener una vida mucho más saludable. Foto: ecestaticos

Seleccionar este tipo de alimentos, para tener una dieta más saludable, hacen que tu cuerpo tenga los nutrientes que necesita. Desde el punto de vista de nutriólogos y especialistas, estos alimentos son los que se deben consumir diariamente para aportar al organismo nutrientes esenciales y otros beneficios.

El dietista Daniel Ursúa, nutricionista de Nutrihabits, explica que el cuerpo humano tiene una enorme capacidad de adaptación y es capaz de obtener los nutrientes esenciales de distintos alimentos, por lo que siempre podemos encontrar alternativas si hay algunos que queremos evitar, bien sea por gusto, por circunstancias o debido a alguna patología.

Alimentos que podrías consumir a diario

Huevo

El huevo es uno de los alimentos que podrías agregar a tu dieta sin complicaciones, podemos comer hasta un huevo al día, pues es una fuente de grasas sanas, proteínas y vitaminas interesantes para el organismo. Incluso la Fundación Española del Corazón ha cambiado sus recomendaciones y señala que el consumo de huevo no está relacionado con un aumento del riesgo cardiovascular y que no es necesario restringir su consumo en las personas sanas.

También existen muchas recetas y formas de preparar este popular y sano alimento

Frutos secos

Quienes intentan bajar de peso, insisten en evitarlos dado a su elevada carga calórica y a pesar que es cierto que las nueces, almendras, anacardos, avellanas y demás frutos secos, también tienen un contenido calórico elevado. Ahora bien, es necesario tomar en cuenta que contribuyen a calmar los deseos de ingesta, de modo que podrían incluirse el desayuno y a lo largo del día como snacks.

Una investigación científica realizada conjuntamente La Universidad de Navarra y la Universidad de Harvard por y publicada por The American Journal of Clinical Nutrition, concluye que no existe ninguna relación entre el consumo de frutos secos y el aumento de peso, El estudio incluía, además, una recomendación a los profesionales de la salud de potenciar la ingesta frecuente de estos alimentos, asociados a un menor riesgo cardiovascular.

Aguacate

Tal y como sucede con los frutos secos o el aceite de oliva, el aguacate es rico en ácidos grasos esenciales, elemento imprescindible en una dieta sana.

Miguel López Moreno, nutricionista e investigador del Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación (CIAL), señala que muchas personas tienden a eliminar el aguacate de la dieta cuando pretenden perder peso, y esto es un error, puesto que si bien es cierto que tiene muchas calorías también lo es aporta grasas cardiosaludables y que es muy saciante, gracias a su alto contenido en fibra soluble, mucho más saciante que la fibra insoluble presente en los cereales.

Con esta orientación, coincide la dietista y coach, experta en hábitos saludables Natàlia Calvet, comenta que no hay una sola manera de comer, lo importante es que cada uno encuentre aquella en la que disfrute. Los únicos alimentos imprescindibles en el día a día son esencialmente frutas, verduras y hortalizas, cuanto más variadas y con más colores mejor. incluso puedes agregarlo en el desyauno.

Salmón

El salmón es considerado un superalimento porque es el pescado con menos grasas saturadas y más contenido de ácidos grasos Omega-3, por lo que tiene como principal beneficio ayudar en la salud del corazón. El salmón y otros pescados azules son muy recomendables para personas que padecen diabetes o hipertensión arterial.

La doctora y nutricionista Núria Monfulleda, del centro Loveyourself, de Barcelona, recomienda consumir salmón habitualmente, aunque este “sigue siendo de los pescados con peor fama por ser de los más grasos”, Monfulleda recuerda que sus grasas son poliinsaturadas y por tanto cardiosaludables, de manera que aunque sea efectivamente más calórico que algunos pescados blancos.

“Es hora de fijarnos más en sus nutrientes y en su papel en el conjunto de la dieta”.

Leche

Tomar un vaso de leche diariamente, ayuda a bajar de peso, ya que tiene un efecto adelgazante. Varios estudios han demostrado que las personas pueden perder grasa si incrementan su ingesta de leche. Además de ayudar a neutralizar la acidez, también es un relajante y poderoso exfoliante, de igual manera, ayuda a reducir el riesgo de cáncer, ya que si se ingiere un vaso de leche al día, reduce en un 60% el cáncer de mama, según estudios.

Los expertos coinciden en que el estilo de vida debe entenderse como algo global. comentan que no pueden analizar cada alimento o cada nutriente de forma aislada. Hay que centrarse en comer principalmente alimentos de origen vegetal, reducir las carnes procesadas y evitar el consumo de alcohol.

A esta conclusión, Calvet añade que curiosamente, durante mucho tiempo se ha creído que los cereales debían ser la base de la alimentación, sin embargo la evidencia científica más reciente señala que ni siquiera son imprescindibles y que las verduras sí lo son.