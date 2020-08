5 actividades para demostrarte amor propio

Si quieres amar a alguien más puedes empezar por amarte a ti mismo. Foto: goodlifefamilymag

El amor propio es algo que se cultiva día a día, y debemos ponerlo en práctica como si fuera una ley, hazlo como si fuera un hábito y cuídate, ámate, consiéntete todos los días para saber que tu eres la protagonista de esta vida porque si no lo haces tu, nadie más lo hará por ti.

Hoy en día se habla mucho del amor propio como la mejor medicina para estar bien contigo misma, ¿pero realmente qué es el amor propio? Existen muchas definiciones y cada quien puede tener su propio concepto, pero lo que sí está claro es que va más allá de decirte frente al espejo lo mucho que te quieres, si bien es una buena práctica, el amor propio se traduce en las pequeñas acciones que haces todos los días para sentirte plena.

1. Sé compasiva contigo misma

Cuando veas que algo no está bien contigo misma, recuerda que puedes hacer una introspección, tú más que nadie te conoce de pies a cabeza y cuando es físico o espiritual, sabes qué está fallando. Si sabes que existe algo que puedes cambiar, si no te sientes bien contigo misma, cambia. Tal vez sea algo que te está afectando o dañando y te hace sentir mal. Recuerda que lo mejor es estar bien contigo.

2. Atiende tu salud mental

Una manera de poner en práctica el amor a ti misma, es cuidar tu salud mental y con esto nos referimos a todo aquello que traiga paz a tu mente y alma. Muchas veces pasa que creemos que todo está bien, pero tienes varias enfermedades, gastritis, no puedes dormir, o eliges relaciones ya sea de pareja, amigos o laborales que en lugar de hacerte feliz, te estresan o te hacen sentir infeliz, y éste puede ser el resultado de que tus emociones, heridas o temores no han sido sanados o que quizá sufras de ansiedad y no lo sepas. Puedes optar por ir a terapia, meditar, son acciones que te ayudarán con esto, verás como con el tiempo te irás sintiendo mejor y esto se reflejará en todos los aspectos de tu vida.

3. Siempre estarás tú primero

Existen personas que son capaces de hacer todo por el prójimo pero no se aman a sí mismos porque no se preocupan por ellos mismos. Estamos hablando de saber qué es lo que haces por ti. Si bien es cierto que una buena acción es ayudar al prójimo, debemos considerar primero nuestro bienestar físico, mental y espiritual. En la lista de personas que te deben importar, siempre estarás tú primero, porque si estás bien en estos tres aspectos, puedes tener para ayudar a tu prójimo.

4. Conserva tu salud física

Estamos hablando de comer bien, no de perder peso independientemente de él. A salir en las mañanas a correr con tu perro, hacer ejercicio para estar activa, no por culpa de lo que comiste el fin de semana; a que si algo te duele, vayas al doctor y no lo dejes para después. Cocinarte algo rico, tomar tu clase favorita de pilates, hacer tu rutina de skincare al pie de la letra o seguir tu tratamiento para tu alergia al polvo, son actividades que gritan ‘me quiero’ y que sin duda valoras tu salud, que hoy más que nunca gracias a la pandemia recordamos lo importante que es amarnos.

5. Aprende cosas nuevas

Así como las plantas, el amor propio florece con lo que aprendemos todos los días, desde un nuevo idioma hasta hornear pasteles o por fin terminar de leer ese libro que llevaba meses en tu buró o hasta darte un tiempo para ver lo que más te gusta. Estar actualizada en tu profesión o ponerte nuevos retos, te hará sentir motivada y por ende, también esto te abrirá muchas oportunidades, ya sea en tu empresa o si buscas emprender. Querer un poco más de ti porque sabes de lo que eres capaz, también se llama amor propio.

TE PUEDE INTERESAR:5 Frases e imágenes bonitas y de amor para decir buenas noches

����‍���� Con estos accesorios que estarán en tendencia, ¡quedarás enamorada! ������https://t.co/UFqJNpTv90 — La Verdad Noticias (@LvdNoticias) August 20, 2020

Esperemos que estos 5 tips para reconocer que te puedes amar a ti mismo te ayuden, lo más importante es que así como somos amorosas con otras personas, debemos serlo con nosotras mismas y dejar de ser tan duras con nuestras ‘imperfecciones’ o ‘errores’. Cambiar esto, también es una manera de poner en práctica tu amor propio.