5 Tipos de parejas y la mejor forma de arreglar los conflictos en la relación

Todas las parejas pasan por dificultades y problemas, si bien son lapsos temporales, la forma de arreglarlos dependerá del tipo de pareja que sean. Saber cómo manejar los conflictos de manera efectiva, respetuosa y productiva es crucial para la salud de la relación a largo plazo porque las discusiones son bastante inevitables, a continuación La Verdad Noticias te sugiere 5 alternativas de solucionar los problemas dependiendo del tipo de pareja que seas.

De acuerdo con el Instituto Gottman hay cinco tipos diferentes de parejas cuando se trata de estilo de discusión, y conocer el tuyo es importante para aprender cómo tú y tu pareja pueden tener más éxito en la navegación de conflictos. Sin embargo, independientemente de cuál de estos diferentes tipos de parejas te describa mejor a ti y a tu pareja, todas las personas podrían aprender a discutir un poco mejor y fortalecer su relación en el proceso.

Pareja que evita conflictos

Pareja que evita conflictos. Foto: Operativa

En primer lugar, están los que evitan los conflictos, que tienden a resaltar lo que acuerdan y minimizar las áreas de conflicto. En una relación, operan de forma independiente y autónoma, y no son muy expresivos emocionalmente. Estas parejas son minimalistas a la hora de comunicarse. No tienden a sacudir el barco con picaduras de liendres y eso tiende a funcionar para ellos. Están dispuestos a pasar por alto cuestiones que pueden dar lugar a discusiones o vulnerabilidad, lo cual está bien siempre que ambas partes estén auténticamente de acuerdo con eso.

Pero, si sientes que tienes un problema con algo que está haciendo tu pareja, hablar al respecto es esencial. Pueden decir: 'Cuando tengas unos minutos, me gustaría hablar contigo sobre un problema que tengo con el trabajo desde casa. Significaría mucho para mí'. Cuando declaran sus intenciones por adelantado, preparan el escenario para un resultado positivo porque le permite a su pareja saber que quiere hablar sobre algo que es importante para ellos.

Parejas volátiles

Parejas volátiles. Foto: Okdiario

Aunque su apodo implica animosidad, en realidad disfrutan de la emoción de un debate y entablan una conversación apasionada que decididamente no es lleno de desprecio. Estas parejas son muy sinceras sobre sus emociones, lo que crea límites mínimos y una comunicación bastante abierta. Tienen debates animados y divertidos (y probablemente algunas bromas estelares) y, en general, se llevan bastante bien. Dicho esto, la falta de límites a veces puede ser complicada y sus debates pueden hacer que alguien se moleste.

Preste atención a la otra persona mientras habla para notar cuándo o si la conversación cambia de un debate animado a herir sentimientos. Si observan el cambio, pueden detener lo que estén diciendo y atender respetuosamente a la reacción de la otra persona. Porque en ese momento, los sentimientos heridos de su pareja deben ser la prioridad, no continuar el ir y venir.

Validando parejas

Validando parejas. Foto: Psicoactiva

La validación supone aceptar y respetar al otro y comunicarle esta comprensión demostrando una real valoración de los sentimientos de su pareja. La validación contiene aspectos claves que promueven una relación de pareja más satisfactoria y plena. Las parejas de validación son las que abordan el conflicto con gentileza y empatía. Cuando no están de acuerdo, el problema suele surgir cuando una de las partes cede. Estas parejas tienden a abordar sus problemas y también tienen una relación saludable en general. Pero siempre hay margen de mejora y el aspecto continuo de la lucha por el poder puede volverse problemático.

Según Roberts, una relación exitosa ocurre cuando estamos menos enfocados en ganar y más interesados en comprender la perspectiva del otro. Un consejo sería que cada socio aporte una mayor conciencia de sí mismo a sus interacciones. Si se observan a sí mismos durante la interacción y se dan cuenta de que están actuando de manera competitiva o entrando en una lucha de poder, pueden optar por responder de manera diferente.

Parejas hostiles

Pareja hostil. Foto: La mente es maravillosa

Este tipo de parejas toman defensivamente las críticas del otro como ataques personales y esto ocasiona nublar el objetivo de la discusión. Si descubre que usted y su pareja están discutiendo de manera hostil, primero acuerden una lista de frases prohibidas que propicien el respeto mutuo. Absolutos como "tú nunca" y "tú siempre" pueden apagar a la otra persona y nublar tu mensaje original en el proceso.

El Dr. Roberts dice que si en lugar de hablar en términos absolutos, usan palabras como 'parece' o 'yo pienso', puede hacer una gran diferencia al involucrar a la otra persona en la interacción. Además, si notan que se sienten a la defensiva, un buen consejo es tomar un respiro y luego hacer una pregunta sobre el tema. Hacer una pregunta les da tiempo para pensar en una mejor respuesta y pueden aprender lo que la otra persona quiso decir con su comentario.

Parejas hostiles Independientes

Pareja hostil independiente. Foto: Amazonia

Por último este tipo de parejas son las que convierten cada situación posible en una discusión tumultuosa en la que el resultado es una silenciosa y solitaria falta de resolución, que en lugar de mejorar las cosas solo las empeora. El truco de una relación hostil-independiente es que ninguna de las personas se preocupa lo suficiente como para cambiar, sabe cómo cambiar o incluso cree que el cambio es posible.

Esto puede mantenerlos atrapados en un ciclo tóxico, donde ambas partes están demasiado comprometidas en mantener su posición. De acuerdo con el especialista Roberts, ellos se comportan como si no les importara el dolor de la otra persona o el efecto que su comportamiento está teniendo en la relación. Dado que ambos socios no están actuando de manera comprometida, lo más probable es que no se sientan emocionalmente seguros en la relación. Están en modo de batalla.

Pero si crees que vale la pena luchar por esta persona (y no solo luchar con ella), todavía hay esperanza. El primer paso es ser lo suficientemente valiente como para ondear la bandera blanca. Puede suceder si uno o ambos deciden conscientemente no participar más en la batalla. Hacen esto por el bien de la relación, su familia, su salud mental, etc. Es un movimiento audaz, pero si son consistentes y amables, pueden crear o al menos intentar iniciar algún cambio positivo.

