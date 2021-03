5 Pasos para superar una ruptura amorosa, según los terapeutas

Una ruptura es el cierre de un capítulo, y es absolutamente normal lamentarse por esto. No solo está afligido por la pérdida de una relación romántica, sino que también está afligido por la pérdida de todo lo que la acompaña, sin embargo para superar esta situación La Verdad Noticias te sugiere 5 pasos a seguir sustentados por terapeutas para cerrar el ciclo de la mejor manera.

Confíe en sus seres queridos

Consejo: Habla con tus seres queridos. Foto: Infobae

El hecho de que haya perdido a un ser querido en una ruptura no significa que todavía no tenga muchas otras personas que lo amen. Utilice esa red a su favor. El instinto de muchas personas es aislarse cuando están pasando por una ruptura en lugar de apoyarse en su sistema de apoyo natural. La psicoterapeuta Haley Neidich dice que si bien un tiempo de inactividad para llorar y procesar los sentimientos en soledad también es una herramienta importante para la ruptura, el apoyo de la comunidad es la herramienta número uno para superarlo.

Neidich dice que debe hablar con las personas que más le apoyan y decirles cuáles son sus necesidades. Por ejemplo, a veces es posible que sienta ganas de desahogar su corazón y desahogarse sobre la ruptura, y otras veces puede que solo desee algo de compañía que lo ayude a dejar de pensar en la ruptura y dedicarse a algo más divertido. De cualquier manera, su sistema de apoyo está ahí para ayudarlo en tiempos difíciles como estos.

Siente tus sentimientos

Consejo: Déjate sentir. Foto: Saber vivir

El dolor de una ruptura no es divertido, pero es importante permitirse sentir todas las emociones que acompañan a la ruptura para poder procesarla y, en última instancia, crecer a partir de ella. Al procesar una ruptura, desea encontrar el equilibrio adecuado entre mantenerse ocupado y distraído y permitirse estar deprimido y sentir sus emociones. Algunas cosas que puede hacer para ponerse en contacto con sus emociones son: hacer una lista de reproducción de rupturas, hablar sobre la ruptura con amigos y familiares o escribir en un diario lo que sientes.

Neidich dice que llevar un diario es una gran herramienta durante las rupturas, y solo una práctica diaria de cinco minutos puede ayudarlo a purgar sus emociones y ponerse en contacto con sus sentimientos. Puedes escribir sobre cualquier cosa, pero un estudio de 2015 mostró que escribir sobre recuerdos negativos asociados con tu ruptura puede ayudarte a avanzar más rápido.

Centrarse en el cuidado personal

Consejo: Practica el autocuidado. Foto: Psicoactiva

El cuidado personal es clave para superar una ruptura con gracia. Las rupturas pueden causar estragos en su salud mental, por lo que es crucial practicar el cuidado personal para mantenerse mentalmente bien. Querrá concentrarse en el cuidado personal que sea tanto emocional como práctico. Para el autocuidado emocional, querrá encontrar formas de ayudarlo a sobrellevar los sentimientos de inseguridad emocional, auto-escrutinio y otros sentimientos negativos que puedan surgir.

Algunas maneras de practicar el autocuidado emocional incluyen: Meditar, establecer límites emocionales, expresarse, practicar la gratitud y practicar la autocompasión. También es importante centrarse en el autocuidado práctico. Asegúrese de atender sus necesidades más básicas, tales como: Comer todas tus comidas, bañarse regularmente, trabajar y evitar el aislamiento social. Si tiene ataques de pánico o no se siente emocionalmente seguro para sentir esos sentimientos por su cuenta, es posible que desee buscar un consejero que pueda apoyarlo en su viaje.

Limita el uso de las redes sociales

Consejo: Deja las redes sociales. Foto: Psicology

Una de las razones más comunes por las que se prolongan las rupturas es por las redes sociales. Si estás constantemente en las redes sociales y ves a tu ex o sus amigos y familiares aparecer en tu feed, esto te activará y solo prolongará el proceso de curación. Esto incluso está respaldado por investigaciones.

Un estudio de 2012 encontró que mantenerse al día con el Facebook de su ex resultaba en más angustia y anhelo. Por esta razón, Neidich recomienda dejar de seguir las cuentas de redes sociales de su ex y las cuentas de cualquier amigo o familiar que estén activando. Sin embargo, incluso si no ves a tu ex en tu feed, las redes sociales pueden contribuir a generar emociones negativas. Ver imágenes de parejas felices, compromisos y bodas puede ser igualmente estimulante para ti porque serás absorbido por el juego de comparación.

Si siente que las redes sociales están empeorando su ruptura por cualquier motivo, Neidich dice que puede tomar una pausa de 10 días en las redes sociales para darse un descanso y tiempo para concentrarse en la curación.

Corta la comunicación con tu ex

Consejo: Corta comunicación con tu ex. Foto: El confidencial

Por último, para superar realmente su ruptura, debe cortar los lazos con su ex, al menos temporalmente. Cuando una relación esté terminada, déjela que se haga. Esto puede significar que, además de dejar de seguir en las redes sociales, es posible que también debas eliminar el número de tu ex, dependiendo de tu autocontrol. Neidich también recomienda no hablar con tu ex durante varias semanas.

Algunas personas quieren seguir siendo amigos después de una ruptura. Si bien esto podría ser posible en el futuro, cortar toda comunicación durante un período prolongado de tiempo es esencial para que su corazón sane y vaya más allá del profundo dolor que a menudo acompaña al final de una relación. Haga una lista de las razones por las que usted y su ex rompieron o las razones por las que no deberían volver a estar juntos: un estudio de 2018 mostró que revisar las cualidades negativas de su ex puede ayudarlo a superar una ruptura.

Es importante tener paciencia a medida que avanza el proceso de curación. No superarás una ruptura de la noche a la mañana. Las heridas tardan en sanar y el dolor emocional de una ruptura no es diferente. Sigue estos consejos y, sobre todo, cuídate y sé amable contigo mismo. Con el tiempo, te sentirás mucho mejor, garantizado.

¿Variante brasileña de Coronavirus podría afectar a toda Latinoamérica? Síguenos en Twitter para mantenerte informado.