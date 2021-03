5 Padecimientos que podrían causar que subas de peso y no lo sabías

En el marco del Día mundial de la Obesidad, se exhorta a todas las personas a ser más conscientes de lo que puede estar provocando este padecimiento y las maneras de combatirlo por el bien de la salud, para ampliar el diagnóstico y conocer las maneras de cuidarte, La Verdad Noticias te invita a conocer las alteraciones en el organismo.

De acuerdo con los resultados de la encuesta la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, la obesidad en México es más alta que en el promedio mundial, el 75.2% de los mexicanos tiene obesidad y 10.3% diabetes. Uno de cada cuatro mexicanos de entre 12 y 19 años de edad tienen sobrepeso u obesidad. En México 30% de la población tiene un índice de masa corporal por arriba de 30, cuando 24 es el máximo para considerarse un peso normal.

Resistencia a la insulina

Resistencia a la insulina. Foto: Reproducción asistida.

La resistencia a la insulina es la antesala de muchas enfermedades asociadas a una alimentación deficiente. Es el origen de la diabetes, hígado graso, ovario poliquístico, aumento de triglicéridos entre otras. Fisiológicamente es una consecuencia de una sobrealimentación crónica en cantidad y frecuencia. En conjunto con el sedentarismo y malos hábitos de sueño hacen que el cuerpo produzca cantidades.

Esta cantidad aumentada de insulina en sangre tiene consecuencias como el acúmulo anormal de grasa en órganos como el hígado y el páncreas; además de cambios hormonales como el aumento de producción de testosterona por el ovario y la disminución de testosterona en hombres.

La resistencia a la insulina provoca que las células del cuerpo no responden normalmente a la insulina. La glucosa no puede ingresar a las células con la misma facilidad, lo que provoca que se acumule en la sangre. Eventualmente, esta complicación puede derivar en diabetes de tipo 2. Por lo general, la resistencia a la insulina no presenta síntomas. La pérdida de peso y el ejercicio pueden revertir la insulinorresistencia.

Ovario poliquístico

Ovario poliquístico. Foto: Forum

La causa del síndrome del ovario poliquístico no se conoce con exactitud, pero puede implicar una combinación de factores genéticos y ambientales. Algunos de los síntomas son la menstruación irregular, el crecimiento de cabello en exceso, el acné y la obesidad.

La obesidad principalmente visceral induce cambios metabólicos importantes, entre ellos la resistencia a la insulina. En mujeres en edad fértil, esta resistencia a la insulina puede enviar señales hormonales hacia el ovario alterando su función.

La función alterada del ovario hace que no pueda ovular y que produzca andrógenos responsables del acné, caída de cabello y salida de vello corporal excesivo que son manifestaciones características de mujeres con síndrome de ovario poliquístico

El tratamiento incluye pastillas anticonceptivas para regularizar la menstruación, un medicamento llamado metformina para prevenir la diabetes, estatinas para controlar los niveles elevados de colesterol, hormonas para aumentar la fertilidad y procedimientos para eliminar el exceso de vello.

Hígado graso

Hígado graso. Foto: Axón comunicación

El hígado graso es una enfermedad en la cual el tejido hepático normal sufre una transformación en la que los depósitos de grasa lo infiltran. Un hígado infiltrado por grasa tiene su función alterada y produce cantidades anormalmente elevadas de glucosa hacia la circulación favoreciendo el desarrollo de diabetes. Además el tejido del hígado infiltrado por grasa puede inflamarse y producir cirrosis hepática que nada tiene que ver con el alcohol, que actualmente es una de las principales causas de muerte en pacientes con obesidad y diabetes.

Los pacientes con hígado graso tienen resistencia a la insulina, les da mucha ansiedad por comer, sienten hambre constantemente y sufren de fluctuaciones de glucosa que los hace sentir cansados o con cambios de humor todo el tiempo. Por lo general, no presenta síntomas. Cuando aparecen, incluyen fatiga, pérdida de peso y dolor abdominal. El tratamiento consiste en reducir los factores de riesgo, como la obesidad, mediante la dieta y la actividad física.

Diabetes

Diabetes. Foto: Youtube

La diabetes es una enfermedad en la que los niveles de glucosa (azúcar) de la sangre están muy altos. La glucosa proviene de los alimentos que consume. La insulina es una hormona que ayuda a que la glucosa entre a las células para suministrarles energía. En la diabetes tipo 1, el cuerpo no produce insulina

La diabetes (tipo 2) es mucho más común en personas con obesidad, de hecho alguien con sobrepeso u obesidad tiene 80 veces mayor probabilidad de desarrollar diabetes que alguien en peso normal. Si tomamos en cuenta que 75.2% de la población mexicana tiene sobrepeso u obesidad, es fácil entender por qué la diabetes y sus complicaciones son un problema de salud muy importante en nuestro país. Los pacientes con diabetes mal controlada pueden desarrollar complicaciones como insuficiencia renal, infartos, eventos cerebrales vasculares, demencia, amputaciones, entre otras.

La diabetes tipo 2 en personas con obesidad puede ser reversible, se puede quitar si bajan de peso. El tratamiento enfocado hacia la obesidad puede hacer que las personas dejen de tener diabetes y puedan tener cifras de glucosa normales sin necesidad de tomar medicamentos.

Apnea obstructiva de sueño

Apnea de sueño. Foto: Vélez

La apnea obstructiva del sueño puede manifestarse en todos los grupos etarios, pero la frecuencia aumenta con la edad y la obesidad. Algunos síntomas son los ronquidos y tener sueño durante el día. Es un problema mecánico de las vías respiratorias, en el cual los pacientes roncan muy fuerte y tienen periodos de ahogo durante la noche. Se despiertan con dolor de cabeza y durante el día tienen mucho sueño.

Es una enfermedad grave ya que los episodios de ahogo durante la noche generan complicaciones como hipertensión, falla cardiaca y los predispone a infartos y eventos vasculares cerebrales. Todas estas enfermedades son más comunes en pacientes con obesidad, y si se trata adecuadamente la obesidad la mayoría de estas enfermedades pueden desaparecer.

La pérdida de peso, dormir de costado y disminuir el consumo de alcohol pueden ser de ayuda. En algunos casos, el tratamiento puede consistir en ejercer presión mediante una máscara facial o nasal (CPAP). Otros tratamientos habituales incluyen el uso de un dispositivo oral y la cirugía.

