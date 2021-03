5 Mitos sobre el control de la natalidad desacreditados por gineco-obstetras

Si bien el control de la natalidad se usa comúnmente, muchos mitos lo rodean. Cuando no se controlan, estos mitos pueden afectar negativamente la salud de una persona y su percepción del control de la natalidad, a continuación La Verdad Noticias te invita a conocer lo que los gineco-obstetras opinan de este tipo de creencias y cuáles son las mejores maneras de llevar tu control de natalidad.

Los anticonceptivos hacen subir de peso

Subir de peso con anticonceptivos. Foto: Bioguia

Los investigadores no han encontrado ningún indicio de que los anticonceptivos, además de la inyección anticonceptiva, provoquen un aumento de peso significativo. Un informe de 2017 revisó estudios anteriores que compararon el efecto de los anticonceptivos hormonales con los placebos. Ninguno de los estudios encontró una diferencia significativa en el aumento de peso entre los que tomaban anticonceptivos y los que tomaban un placebo. Sin embargo, los investigadores creen que se necesitan más estudios, y afirman que no hubo suficientes participantes en los estudios y que el peso de los participantes no se registró con suficiente cuidado.

John Zhang, obstetra-ginecólogo dice que los pacientes auto informan el aumento de peso, pero el motivo de la desconexión no está claro. Sin embargo, algunas píldoras que contienen estrógeno pueden causar retención de líquidos. En un informe de 2016 que examinó 22 estudios, los investigadores encontraron que el aumento de peso promedio a los seis y 12 meses fue de menos de 4.4 libras. El estudio determinó que este aumento de peso es demasiado pequeño para ser significativo.

La píldora debe tomarse a la misma hora

Misma hora de la pastilla del día siguiente. Foto: Telemundo

Se le conoce también como píldora del día siguiente. Es un método anticonceptivo que puedes utilizar sólo en casos de emergencia, para prevenir un embarazo no planeado, y se toma en los tres días siguientes de una relación sexual sin protección. El tiempo que tiene para tomar su método anticonceptivo varía según el tipo de píldora. Las píldoras combinadas como Lo Loestrin Fe y Annovera contienen tanto estrógeno como progestina, y puede tomarlas en cualquier momento en un período de 24 horas.

Consejo general: si bien no tiene que ser exacto, tomar la píldora a la misma hora todos los días ayuda a desarrollar el hábito, lo que significa que es menos probable que se salte un día y se arriesgue a quedar embarazada, dice Charis Chambers, obstetra. Si está usando píldoras de progestágeno solo como Camila y Errin, debe tomarlas en el mismo período de tres horas todos los días. Si se ingiere fuera de ese período de tiempo, aumenta su riesgo de embarazo.

Los anticonceptivos te hacen infértil

Volverse estéril. Foto: Rolloid

En un estudio de 2006, los investigadores no encontraron ningún vínculo entre tomar anticonceptivos orales e infertilidad. De las que dejaron de tomar la píldora, el 20% quedó embarazada después de un ciclo y el 80% quedó embarazada después de un año. De hecho, cuando se toman durante un período prolongado, los anticonceptivos pueden ayudar con la fertilidad. En un estudio de 2013, los investigadores compararon la fertilidad de las personas que usaron anticonceptivos orales durante menos de dos años con la de las que los usaron durante cuatro años.

Las usuarias de anticonceptivos orales durante más tiempo tuvieron tasas más altas de concepción cuando dejaron de usar anticonceptivos en comparación con las que lo tomaron durante dos años. Para la mayoría de las personas, su capacidad para concebir debería regresar unos días después de suspender la píldora anticonceptiva.

Pero otros tipos de anticonceptivos pueden tardar más en volverse fértiles nuevamente. Con la inyección anticonceptiva , pueden pasar meses hasta que todas las hormonas abandonen su sistema. Además, las mujeres que desean que se les extraiga un implante o un DIU también deben tener en cuenta los retrasos causados por la programación de los procedimientos de extracción.

Omitir su período de control de natalidad

Omitir el periodo con la pastilla. Foto: Naturopathic

Es posible y seguro omitir su período con píldoras anticonceptivas o un anillo vaginal. En el caso de los anticonceptivos orales, saltarse el período implica pasar por alto las píldoras de azúcar y comenzar inmediatamente un nuevo paquete de píldoras. Si bien esto puede provocar manchas ocasionales, los médicos no lo consideran peligroso y las personas pueden omitir su período a largo plazo. El principal inconveniente es que puede ser más difícil determinar si está embarazada.

Hable con su médico si está interesado en saltarse su período para determinar la forma más efectiva de hacerlo. Incluso cuando se utilizan métodos anticonceptivos, siempre existe el riesgo de embarazo. Sin embargo, el nivel de riesgo varía enormemente según el tipo de método anticonceptivo utilizado. Cada método anticonceptivo tiene diferentes niveles de efectividad. Para reducir su riesgo de embarazo, use un condón incluso si está usando un método anticonceptivo. Esto también lo protege de las ITS.

Los anticonceptivos orales, el anillo, el parche, la inyección y los DIU no protegen contra las ITS. Los únicos métodos de prevención de las ITS son los protectores dentales y los condones, tanto externos como internos. Las pruebas regulares de ITS también pueden ayudar a limitar la propagación de enfermedades entre parejas.

El control de la natalidad es una experiencia única para todos y hay muchas opciones diferentes. Comprender qué es un mito y qué es un hecho le permite determinar qué método anticonceptivo es mejor para usted y cómo usarlo correctamente. Si tiene alguna pregunta o duda sobre el control de la natalidad, su médico puede brindarle información precisa y clara.

