5 Mentiras piadosas para la primera cita que está bien contar ¡Toma nota!

¿Hay alguna mentira que realmente esté bien contar en una primera cita? Por supuesto que sí, a continuación La Verdad Noticias te las comparte.

Mentiras permitidas en la primera cita

"Fuiste la primera persona que noté en la fiesta de fulano de tal"

Probablemente esto no sea cierto, pero está bien. ¿Por qué? Porque se siente bien sentirse halagado. Y se siente bien halagar a los demás.

Sabemos que no sería tan romántico decir: "Primero me fijé en tu amigo Tom y estaba muy sexy, pero luego comenzaste a hablarme y me di cuenta de que tú también eras lindo".

"Mi familia está bien, mi trabajo está bien y la vida es bastante buena"

Tal vez tu mamá te pone de los nervios, tus compañeros de trabajo no son sofisticados y te despiertas al menos una vez a la semana de mal humor. Pero una primera cita no es el momento de sacar el tema.

A nadie le gustan las quejas, y si estás dispuesto a quejarte mucho con alguien que apenas conoces en una primera cita, imagina qué mensaje estás enviando sobre lo que te espera en la segunda cita.

"El fin del mundo estará marcado por violentas batallas entre robots y zombies, y los robots ganarán

Está bien contar historias ridículas. De hecho, lo alentamos. Solo asegúrese de llevar a su cita para el viaje. Di algo como, "Puedo decir por la mirada en tus ojos que estás del lado de los zombies".

"También he sentido curiosidad por esa película"

Está bien, tal vez no has realmente pensado mucho en el reciente éxito de taquilla hasta el mismo momento de la fecha lo mencionó. Pero te gusta tu cita. Te gustaría volver a ver a tu cita. Y normalmente disfrutas de las películas. ¿Qué duele dejar indicios de que te gustaría pasar más tiempo con tu cita, en el cine o en otro lugar?

"Fue un placer conocerte"

Algunas citas son falsas, pero eso no significa que tengas que ser cruel. Al final de la noche, agradece a la cita por el buen momento (incluso si fue la noche más aburrida de tu vida).

