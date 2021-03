5 Mascarillas naturales para conseguir una piel de bebé

Para conseguir una piel suave y joven no es necesario recurrir a tratamientos costosos. Existen muchos trucos de belleza muy efectivos que se encuentran en recetas, y realizadas con productos naturales. La gran ventaja de utilizar ingredientes naturales es que no son perjudiciales para los distintos tipos de piel (seca, grasa o mixta) y evitas el riesgo de que tu piel no sufra con ninguna reacción a los productos químicos, salvo que se tenga alergia a alguno de los ingredientes.

Independientemente de la edad que tengas, puedes optar por cualquiera de las siguientes mascarillas para obtener una piel suave, radiante y saludable. Ten por seguro que todas tienen efectos muy favorecedores, La Verdad Noticias te invita a descubrirlos.

Mascarilla de yogur y plátano

Mascarilla de plátano con yogur. Foto: La Verdad Noticias

El plátano es un ingrediente muy recomendable para suavizar el cutis. Esto es por sus elevadas dosis de potasio, que ayuda a retrasar el envejecimiento de la piel y a mantenerla saludable. Además, en esta mascarilla lo combinamos con la miel, un ingrediente conocido por su capacidad para hidratar y restaurar la piel. Su uso frecuente repara las agresiones que sufre el cutis en el ambiente y, de paso, previene infecciones. Finalmente, proponemos utilizar yogur natural, que contiene probióticos y antioxidantes muy buenos para la dermis. Su aplicación tópica ayuda a regular el pH y disminuye los efectos negativos causados por el sol y la contaminación.

Ingredientes: Un plátano, miel, yogur natural. Preparación y aplicación: Prepara un puré con el plátano maduro, Añádele una cucharada de yogur natural y otra de miel, mezcla bien todos los ingredientes, coloca la máscara sobre tu rostro limpio y seco, deja actuar durante 15 minutos y retira la mascarilla con abundante agua y disfruta de tu piel tersa y reluciente. Se puede aplicar dos veces por semana para obtener mejores resultados.

Mascarilla de pepino

Mascarilla de pepino. Foto: Cuida la piel

El pepino contiene vitamina E y aceites naturales, así como vitamina A y C, nutrientes que ayudan a reparar, hidratar y aportar vitalidad. A su vez, podría estimular la producción de colágeno y elastina, proteínas importantes para mantener un rostro saludable. Esta mascarilla es para darle una luminosidad extra a tu piel. Es muy recomendable el pepino debido a su gran porcentaje de agua y a su alta concentración en vitamina C, hidrata, limpia y aporta brillo.

El pepino se ha utilizado popularmente como reductor de ojeras. Además, ayuda a combatir la hinchazón e hidrata la zona. Las propiedades astringentes del pepino pueden ayudar a frenar la aparición de granitos y demás imperfecciones. Esto es de gran ayuda para las personas que sufren de piel grasa y tienden al acné. Ingredientes: ½ pepino, yogur natural o griego. Preparación y aplicación: Pela el pepino, córtalo en rodajas, mezcla el pepino con el yogur, aplica la mascarilla sobre el rostro, déjala actuar durante 15 minutos y enjuaga con abundante agua y seca el rostro. Se puede aplicar una vez a la semana.

Mascarilla de yogur, avena y jalea

Mascarilla de avena con yogur. Foto: Okdiario

La avena tiene propiedades calmantes o antinflamatorias que disminuyen la irritación en la piel o alergias. Una mascarilla de avena logrará eliminar problemas de acné o dermatitis ocasionadas por el estrés. El uso de avena en la piel tiene la capacidad de protegerla contra radiaciones ultravioletas. Si deseas exfoliar y eliminar las células muertas, la avena es ideal ya que exfolia, limpia, nutre y cuida la piel seca o sensible. Alivia las quemaduras provocadas por el sol. Gracias a que la avena tiene acción calmante, logra combatir la irritación en la piel, picazón, dermatitis, urticaria o psoriasis. Aclara el tono de piel.

Esta mascarilla es ideal para obtener la piel tersa. La jalea real, además de suavizar, contiene propiedades hidratantes muy beneficiosa para las pieles maduras. Ingredientes: Jalea real en polvo, harina de avena, yogur natural o griego. Preparación y aplicación: Mezcla todos los ingredientes hasta obtener una pasta homogénea, aplica la mascarilla sobre el rostro, deja actuar durante entre 15 y 20 minutos y enjuaga con agua tibia y seca. Puedes aplicarla una vez a la semana antes de exfoliar tu piel.

Mascarillas de manzana, leche y miel

Mascarilla de manzana con miel y leche. Foto: Xociales

Mediante la aplicación de esta mascarilla se pueden prevenir las arrugas. La miel es muy utilizada en productos de belleza por sus propiedades hidratantes, astringentes y suavizantes. Por lo tanto, esta mascarilla es ideal para tratar imperfecciones. Por su parte, la manzana es rica en vitamina C y betacarotenos, los cuales ayudan a tener una piel suave, joven y radiante.

Ingredientes: Una manzana verde, leche baja en grasas, para no aportar más grasa a la piel, miel. Preparación y aplicación: Pela la manzana y córtala en trozos, haz un puré con los trozos de la manzana, añade al puré la leche y la miel, mezcla bien todos los ingredientes, aplica sobre el rostro y el cuello, deja reposar durante 15 a 20 minutos y enjuaga con agua tibia. Esta mascarilla se puede aplicar entre 2 y 3 veces por semana, verás cómo obtendrás una piel suave y radiante.

Mascarilla de naranja y clara de huevo

Mascarilla de naranja con huevos. Foto: Pinterest

La cáscara de naranja es una fuente excepcional de nutrientes que tu piel agradecerá enormemente. Su vitamina C es una de las más importantes para mantener la salud de la piel, así como su elasticidad e hidratación. Su alto contenido en calcio es a su vez un elemento que ayuda a la piel a renovar las células. También constituye un efectivo tratamiento para combatir el acné y los puntos negros que afectan al rostro, al tiempo que previenen la aparición de nuevos brotes. Por otra parte, la clara de huevo es rica en proteínas y minerales.

Ingredientes: Clara de huevo, zumo de lima, gotas de aceite de almendras, zumo de naranja. Preparación y aplicación: Coloca todos los ingredientes en un recipiente y mézclalos bien, aplica la mascarilla sobre tu rostro y cuello, deja actuar durante 20 minutos y enjuaga con abundante agua tibia. Puedes aplicarla una vez por semana. Las mascarillas caseras pueden ser una alternativa y un complemento a los tratamiento recetados por especialista, ya que estas cuentan con ingredientes naturales muy beneficiosos. Por lo tanto son ideales para conseguir una piel suave, juvenil y radiante.

¿Sabías que el Vaticano canceló todos los eventos para esta Semana Santa 2021? Síguenos en Instagram y mantente informado.