5 Lesiones que causan dolor de rodilla al correr ¿cómo tratarlas?

Las lesiones de rodilla son increíblemente comunes y representan hasta el 50% de todas las lesiones al correr, esto se debe a que correr es una forma de ejercicio repetitiva y con soporte de peso y por consecuencia existe un alto riesgo de lesiones, especialmente en la rodilla, a continuación La Verdad Noticias te comparte las recomendaciones del experto en el tema y cómo tratarlas.

Rodilla del corredor

Lesión rodilla de corredor. Foto:Onsalud

Robert Wilder, presidente del Departamento de Medicina Física y Rehabilitación de la Universidad de Virginia dice que la rodilla del corredor, también conocida como síndrome de dolor patelofemoral, es la causa más común de dolor de rodilla entre los corredores. El dolor se manifiesta alrededor de la rótula (rótula), ya sea cuando está activo o después de estar sentado con las rodillas dobladas durante mucho tiempo.

Mientras corremos, la rótula, el fémur y la tibia se mueven, ejerciendo presión sobre la rótula. Cuando se coloca demasiada carga en la rótula, los tejidos pueden inflamarse e irritarse. También puede ser causado por músculos tensos, mala forma de correr o un problema estructural, como una rótula anormalmente alta.

Cómo tratarlo: deje de correr, aplique compresas frías y tome un analgésico como el ibuprofeno hasta que no sienta dolor y esté listo para correr de nuevo. Fortalecer las rodillas, las caderas, los pies y los tobillos también puede ayudar a tratar y prevenir la rodilla del corredor. Hable con un fisioterapeuta para encontrar el plan de tratamiento adecuado para usted. Si su dolor no desaparece después de tres o cuatro semanas, debe consultar a un médico.

Síndrome de la banda iliotibial (IT)

Síndrome de la banda iliotibial (IT). Foto: Running

El síndrome de la banda iliotibial (IT) es otra lesión común al correr, especialmente entre los corredores de larga distancia. Afecta la banda iliotibial, una capa de tejido conectivo que va desde la cadera hasta justo después de la rodilla. El dolor se encuentra en la parte exterior de la rodilla. El síndrome de la banda IT generalmente es causado por el uso excesivo y la tensión de la banda iliotibial. Los corredores tienden a experimentar tensión en la banda IT porque con frecuencia se mueven hacia atrás y hacia adelante (en lugar de de lado a lado), lo que causa fricción donde la banda IT se encuentra con la rodilla, produciendo inflamación y dolor.

Cómo tratarlo: deje de correr, intente rodar con espuma y fortalezca su núcleo y caderas. También puede aplicar hielo en la parte exterior de la rodilla o tomar medicamentos de venta libre para el dolor. El síndrome de la banda de TI generalmente se resuelve en unas pocas semanas. Sin embargo, si el dolor persiste, consulte a un médico, ya que el síndrome de la banda IT a veces puede volverse crónico y requiere uno o dos meses de rehabilitación.

Tendinitis rotuliana

Tendinitis rotuliana. Foto:Dreamstime

La tendinitis rotuliana , también conocida como rodilla de saltador, es otra lesión común al correr. La tendinitis rotuliana causa dolor debajo de la rodilla en el tendón rotuliano que conecta la rótula y la espinilla. Este tendón es lo que le permite extender completamente la rodilla. La tendinitis rotuliana es causada por el uso excesivo o por un aumento repentino de la distancia o frecuencia de carrera. Esto ejerce una presión adicional sobre el tendón rotuliano, lo que provoca pequeños desgarros que provocan dolor e inflamación. Tener los músculos cuádriceps o los isquiotibiales tensos también puede ejercer presión adicional sobre el tendón rotuliano.

Cómo tratarla: La mejor manera de tratar la tendinitis rotuliana es tomando un descanso, aplicando hielo en el área afectada y fortaleciendo y estirando los músculos de los muslos. Los ejercicios de flexibilidad y fortalecimiento también pueden estimular la curación de los tejidos. También es útil usar una rótula para reducir la carga sobre el tendón.

Desgarro de menisco

Desgarro de menisco. Foto: Fisioterapia

Un desgarro de menisco es una lesión en el trozo de cartílago que se encuentra entre la tibia y el fémur. Cada una de sus rodillas tiene dos meniscos, uno en el interior de la rodilla y otro en el exterior de la rodilla. Un menisco desgarrado causa dolor e inflamación alrededor de la rodilla, lo que puede dificultar la extensión completa de la articulación. Los desgarros de menisco generalmente son causados por el uso repetitivo de los meniscos o por actividades que implican torsión, como cuando te detienes repentinamente mientras corres o cambias de dirección rápidamente.

Cómo tratarlo: deje de correr por un período corto de tiempo mientras se cura la lesión. En los casos más leves, el reposo, el hielo y la medicación pueden ayudar a aliviar los síntomas, por lo que es seguro volver a correr, incluso si no reparan el desgarro en sí. En casos extremos con síntomas persistentes, es posible que deba someterse a una cirugía.

Bursitis de rodilla

Bursitis de rodilla. Foto: Pinterest

La bursitis de rodilla es la inflamación o irritación de un pequeño saco lleno de líquido, llamado bursa, ubicado cerca de la articulación de la rodilla. Los tipos más comunes de bursitis de rodilla en los corredores son la bursitis de Pes Anserine, que afecta el interior de la rodilla cerca del tendón de la corva, o la bursitis prerrotuliana, que afecta la rótula. Causa dolor en la rótula o justo debajo de la articulación de la rodilla hacia el lado interno.

La bursitis de rodilla ocurre cuando una de las bolsas de la rodilla se inflama debido a la tensión repetida. Por lo general, esto se debe a que un corredor decide aumentar repentinamente su kilometraje o velocidad. Cómo tratarlo: el hielo, el reposo y los analgésicos son formas útiles de aliviar el dolor. Mayer dice que a veces es posible superar el dolor siempre que la rodilla ya no esté hinchada. Otras opciones de tratamiento para casos más graves incluyen fisioterapia, inyecciones de corticosteroides o incluso cirugía para extirpar la bolsa. Consulte a un médico para determinar el plan de tratamiento adecuado para usted.

