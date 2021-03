5 Lenguajes de disculpa para resolver un conflicto en las relaciones

Al igual que los cinco lenguajes del amor de Gary Chapman, los estilos de disculpa detallados en el libro se dividen en cinco grupos. Saber que hay diferentes "lenguajes" de disculpas puede ayudarlo a disculparse con los demás de manera más efectiva y descubrir cómo le gustaría recibir las disculpas, y eso puede ayudarlo a superar los conflictos futuros más rápidamente, sigue leyendo para conocerlos.

Cuando se trata de recibir una disculpa, es bueno reflexionar y pensar en lo que es significativo para ti. Entonces puede comunicar esos sentimientos a la otra persona y, con suerte, acortar el proceso de resolución de conflictos y recuperarse más rápido. También es beneficioso conocer a la persona del otro lado de la interacción y comprender cómo se comunican y cuál es su definición de disculpa.

Entonces, eso significa que es posible que desee tomar este pequeño y práctico cuestionario sobre los cinco idiomas de disculpa, y tal vez pasarlo a sus amigos y / o pareja también.

Expresando pesar

Si alguien tiene esto como lenguaje de disculpa, respire tranquilo. No vas a saltar por ningún aros en llamas aquí. Un simple pero genuino 'lo siento' es la única disculpa que se necesita para este lenguaje de disculpa. Siempre que crean que la otra persona entendió lo que sucedió y se arrepientan, eso es suficiente.

Simple, ¿verdad? Pero hay una salvedad importante aquí: la expresión de arrepentimiento realmente necesita ser detallada. No importa tanto si se dice verbalmente, si está compuesto en un texto muy serio. Esas palabras, y una breve explicación de cómo se causó el daño, lo llevarán muy lejos, pero deben ser escuchadas sin un gesto vacío.

Esta disculpa sonará algo así como: Oye, lamento mucho no haber aparecido en esa presentación como mi mejor yo. Tengo muchas cosas que hacer en casa en este momento y simplemente no estaba en el mejor espacio mental, no volverá a suceder.

Aceptar la responsabilidad

La responsabilidad sin explicación es el nombre del juego con este lenguaje de amor en particular. Cuando se disculpe con alguien que "habla" este idioma, concéntrese realmente en lo que hizo, en cómo lastimó a la otra persona y elimine cualquier volumen. Este lenguaje de disculpas no está interesado en excusas o razones; ellos quieren una disculpa directa. Si su 'lo siento' viene con 'una historia', no se sentirá ni se recibirá como sincera, incluso si es legítima.

También es aconsejable que rechaces una determinada palabra cuando te disculpes: pero, hacer el viejo "lo siento, pero ..." ya es un error de novato cuando se trata de un conflicto, porque inmediatamente pone a una de las partes a la defensiva y culpa a otra persona. De hecho, puede negar el "lo siento" y cabrear al receptor. Eso es especialmente cierto para alguien con este lenguaje de disculpa.

La única solución aceptable es pedir disculpas y reconocer tu parte, sin explicaciones ni excusas. Diles que te disculpas porque olvidaste su cumpleaños y te sientes fatal por eso. No compartas las 50 razones que te distrajeron en su día especial, porque ninguna de esas 'excusas' importará.

Arrepiéntete sinceramente

Arrepentirse genuinamente suena bastante intenso, como arrojarse a la merced de un gobernante vengativo. Realmente, este lenguaje se trata solo de tener un punto de acción para combinar con su disculpa. Para este lenguaje de disculpa, desea ejecutar un "Lo siento, y …. Debe informar a la otra persona de su plan para reparar su comportamiento y las mejoras que desea hacer en el futuro.

Por ejemplo, si te enojaste y empezaste a levantar la voz o gritarles durante una discusión, además de disculparte, querrás que sepan que vas a pensar más en tu reacción de enojo. Hará un esfuerzo por comprender por qué reaccionó tan enérgicamente porque también está molesto consigo mismo. Saber que está tomando medidas aliviará su mente.

Esto sonará algo así como: Oye, ¿podemos hablar? Lamento mucho haberle alzado la voz antes y prometo regular mejor mis emociones en el futuro. Seré más proactivo al abordar cuando esté estresado en el futuro, porque no quiero proyectar mi enojo por el trabajo en ti.

Hacer restitución

Entonces, este lenguaje es similar al anterior, pero un poco más complicado y más de ojo por ojo. Si bien el arrepentimiento genuino se trata de prometer cambios de comportamiento, la restitución implica gestos más concretos. Se podría implicar la reconstrucción de la confianza o de sus sentimientos por alguien, a ciencia cierta, pero ese camino está pavimentado con probabilidades de acción recíproca.

En estas circunstancias, querrá saber qué es importante para la otra persona y luego comportarse o comunicarse de manera cariñosa y tranquilizadora. Si aprecian los gestos amables, considere la posibilidad de comprar sus pasteles favoritos en la panadería local o darles una tarjeta bien pensada.

Básicamente, alguien cuyo lenguaje de amor es recibir regalos probablemente se inclinará por hacer restitución como lenguaje de disculpa. Y no se preocupe si no hay una manera exactamente igual de inventarle las cosas a alguien. En un nivel más profundo, puede hablar más abiertamente sobre cómo se siente y cuán importantes son para usted. Siempre que sus acciones coincidan con sus palabras y sea genuino, su disculpa será aceptada eventualmente, si no inmediatamente.

Solicita perdón

Entonces, ¿cuál es el punto de pedir perdón en primer lugar? Piense en ello en términos de consentimiento. Con este lenguaje de disculpa, el receptor quiere que usted pida perdón y luego haga que la agencia acepte su disculpa. No puede ser impaciente o forzar su mano exigiendoles que acepten sus disculpas. Esta disculpa se trata de darles tiempo para resolver la situación y decidir cómo quieren seguir adelante. Hacerle saber a la otra persona que respetas sus sentimientos de necesidad de tiempo, pero qué te disculpas sinceramente por lastimarlos, es una buena manera de hacerlo.

Esto sonará algo así como: Oye, no sientas que tienes que responder a esto, pero solo quiero disculparme por cómo terminé las cosas entre nosotros. No merecías ser fantasma de esa manera, y eso significaría una mucho para tener tu perdón y empezar de nuevo. Pero entiendo totalmente si sólo quieres seguir adelante por tu cuenta.

