5 Hábitos sexuales que afectan negativamente el orgasmo femenino

Las relaciones sexuales brindan diversos beneficios a la salud y el cuerpo humano, sin embargo pueden existir ocasiones en las que llegar al clímax te resulte complicado, a continuación La Verdad Noticias pone a tu alcance 5 hábitos que podrían ser la razón por la cuál no estas llegando al orgasmo.

Algunos hábitos pueden interferir en tu capacidad para alcanzar el orgasmo, es importante que sepas cuales son para que los corrijas y estos no interfieran en tus relaciones sexuales.

Hábitos que impiden llegar al orgasmo

Tomar alcohol

Solo tener relaciones sexuales cuando tomas alcohol es un grave error, ya que las posibilidades de alcanzar el orgasmo disminuyen drásticamente cuando añades alcohol al panorama sexual. El alcohol hace que se seque la boca y la vagina, y puede embotar el sistema nervioso.

En un estudio publicado en el periódico Hormones and Behavior, se descubrió que una mujer se excita poco cuando su tasa de alcohol en sangre supera el 0.8%.

¿Por qué no llegas al orgasmo? Foto: La República

Eres muy crítica

Las mujeres que están constantemente juzgándose a sí mismas durante el sexo, por su aspecto o por el sonido que emiten desarrollan una práctica negativa llamada rol del espectador. Por lo general, hay algo de vergüenza subyacente en el cuerpo. Estas voces críticas pueden alejarte de las fantasías y sensaciones de cosquilleo que te excitan.

Hay verguenza

Si creciste en un hogar que consideraba que el sexo era tabú, puedes cerrarte en la cama sin darte cuenta, sentirte culpable por algunos de tus intereses sexuales puede ser realmente perjudicial e inhibirte de experimentar todo tu potencial sexual.

Fingir orgasmos

Fingir es demasiado perjudicial. Refuerzas acciones que no te dan placer. Si formas un espectáculo, tu pareja pensará que la cierta postura de gusta. Y esperará una respuesta similar la próxima vez que la practiquen.

Un estudio publicado en el Journal of Sex Research descubrió que saltarse el jugueteo previo a las relacionessexuales puede influir en no alcanzar el orgasmo. El jugueteo previo no es una obligación, pero ayuda a llegar de mejor forma al orgasmo.

¿Variante brasileña de Coronavirus podría afectar a toda Latinoamérica? Síguenos en Twitter para mantenerte informado.