5 Hábitos saludables y sencillos para aplicar desde casa, empieza hoy

Crear hábitos saludables es difícil, pero mantenerlos puede serlo aún más. En promedio, toma alrededor de dos meses formar un nuevo hábito, pero vale la pena intentarlo. Si deseas iniciar, te invitamos a seguir leyendo la nota, La Verdad Noticias te enlista 5 formas fáciles de modificar tu estilo de bien por el bien de tu salud.

Entre el acelerado ritmo de vida que tenemos y las tentaciones que hacen vibrar nuestro paladar, mantener hábitos saludables puede parecer a veces una tarea imposible. Puedes sentirte bien haciendo yoga todas las mañanas, pero también puedes sentirte culpable por dejar una dieta que empezaste hace unos pocos días. Inicia con hábitos saludables que solo requieren unos pocos ajustes en tu rutina diaria.

Muévete más y siéntate menos

Hábito de moverse. Foto: As.com

La actividad física te hará sentir mejor. Estar físicamente activo no solo mejora tu energía, sino que además te ayuda a controlar tu peso y reduce además el riesgo de varias afecciones de salud que se podrían presentar a lo largo de tu vida; de igual manera fomentará tu bienestar mental. Mantenerse activo va más allá de esos 30 minutos de entrenamiento, ya que también es importante reducir la cantidad de tiempo que estás sentado.

No puedes, ni deberías hacer ejercicio todo el día. Pero puedes hacer un esfuerzo para mantenerte activo mientras realizas tu trabajo. Puedes moverte más y sentarte menos con las siguientes actividades: Estaciona tu auto en la parte más alejada del estacionamiento, haz una caminata de cinco minutos, usa un escritorio de pie, si trabajas en una computadora, usa las escaleras en lugar del elevador y camina a tiendas y restaurantes cercanos en vez de usar el auto.

Prepárate para dormir bien

Hábito de dormir bien. Foto: Computer hoy

Cuando no duermes lo suficiente tienes poca energía, no puedes concentrarte, eres menos productivo, estás de mal humor, entre otras anomalías. La falta de sue��o en realidad afecta enormemente cómo te sientes al día siguiente. Con el tiempo, afecta tu salud general y puede conducir a una variedad de condiciones crónicas de salud. Para dormir bien, puede que necesites algo más que sólo acostarte temprano o mantener tu habitación a oscuras.

Entre los consejos que podrían ayudarte a mejorar tu sueño y descansar con mayor estabilidad están los siguientes: Entrena tu cerebro y tu cuerpo, siguiendo un horario de sueño constante, mantén tu habitación tranquila, oscura y fresca, usa tu cama para dormir, no para ver televisión, checar redes sociales o leer un libro, limitar las siestas y el café de la tarde, evita el alcohol y las pantallas electrónicas antes de acostarte y haz ejercicio regularmente.

Mantente hidratado

Hábito tomar agua. Foto: Fundación vivo sano

Todos sabemos lo fácil que es tomar otra lata de refresco o una taza de café, en lugar de otro vaso de agua. Y debido a la amplia gama de bebidas disponibles actualmente, el agua siempre parece ser la opción aburrida. Tu cuerpo depende del agua para realizar una larga lista de tareas vitales, que incluye el apoyo a la función cerebral, la circulación sanguínea en todo tu organismo y la regulación de la temperatura corporal. Constantemente perdemos agua durante el día; bien sea respirando, sudando, usando el baño. Por ello es fundamental reemplazar el agua.

Estos son algunos consejos para mantenerte hidratado: Sé consciente del agua que necesitas consumir diariamente, adopta el hábito diario de beber un vaso de agua, lleva una botella de agua, prueba el agua con gas sin azúcar, o condimenta tu agua agregando frutas, verduras y hierbas frescas, usa una aplicación para monitorear tu consumo de agua, elige bocadillos hidratantes, como pepinos, apio, fresas o sandía, distribuye tu inga de agua durante todo el día (ponerte al día con tu consumo de agua al final del día, no quiere decir que no hayas estado deshidratado durante el día).

Lleva contigo frutas y verduras

Hábito de comer bien. Foto: Neoactives

Según expertos, no consumimos suficientes frutas y verduras. La mitad de nuestros platos se debería llenar con éstos. Una dieta rica en frutas y verduras conlleva importantes beneficios para la salud, como el control del peso, y un menor riesgo de padecer muchas enfermedades crónicas. La realidad es que, si no estás comiendo muchas frutas y verduras, te estás perdiendo de muchos beneficios para tu salud; pero también puede significar que estás consumiendo alimentos densos en calorías o que están muy procesados, los cuales pueden traer desventajas para tu organismo en general, si los comes en exceso.

Aquí hay algunos tips para incluir más frutas y verduras en tus comidas: Visite los pasillos de vegetales y frutas, la variedad evitará que te aburras de éstos, aprende los diversos métodos de cocción y conoce los condimentos que hacen que las verduras sepan bien, preparar más comidas con vegetales, como ensaladas, salteados y sopas, sé creativo y reemplaza los alimentos ricos en carbohidratos por vegetales, mantén verduras congeladas a la mano, puedes tentar tu instinto goloso colocando un tazón de fruta en un lugar donde puedas verlo, pasea por mercados con productos frescos como inspiración saludable.

Recompénsate de la manera correcta

Habito de la recompensa. Foto: Entrepreuner

Después de una larga semana de trabajo, un entrenamiento intenso o alguna otra meta que hayas cumplido, es natural e importante que te recompenses. Una recompensa te hace sentir bien, te alienta a continuar tomando buenas decisiones y, francamente, te lo mereces. Pero si la recompensa que eliges es poco saludable puede que no sea gratificante para tu cuerpo y cerebro.

En lugar de exagerar con gustos culposos poco saludables, considera hacer de tu recompensa algo que no solo disfrutes, sino que agradezcas. Puede ser ver a tu persona favorita, adquirir una mascota, hacer un pasatiempo o simplemente disfrutar de un clima agradable; sea lo que sea, invierte tu tiempo en ello, como recompensa.

Se necesita mucho para formar y mantener hábitos saludables. Pero comenzando poco a poco, y eligiendo hábitos que sean fáciles de seguir, sin importar dónde te encuentres, tu probabilidad de tomar decisiones saludables aumentará enormemente. Recuerda, moverse por solo 10 minutos es mejor que no moverse en absoluto. Acostarse tarde sucede de vez en cuando. Reemplazar incluso una sola lata de refresco por un vaso de agua es un progreso. Comer una hamburguesa en lugar de una ensalada no significa que has perdido todo lo logrado. Y las recompensas son importantes, siempre que sean sanas y moderadas.

