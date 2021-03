5 Formas de quemar más calorías mientras corres

Mayra Mendez, psicoterapeuta con licencia y coordinadora de programas para discapacidades intelectuales y del desarrollo y servicios de salud mental en el Centro de Desarrollo Infantil y Familiar Providence Saint John en Santa Mónica, California, dice que la cantidad de calorías que quema mientras camina depende de su velocidad, peso y duración, puede ser difícil perder peso con solo caminar, por lo que también debes entrenar la fuerza. A continuación La Verdad Noticias te sugiere 5 formas para aprovechar al máximo esta actividad.

Puede ser difícil convencerse a sí mismo de hacer ejercicio, especialmente si eso significa arrastrarse al gimnasio. Pero no todo el ejercicio tiene que ser una sesión de sudor de alta intensidad. De hecho, simplemente caminar puede ayudarle a cumplir con las pautas de ejercicio. Caminar también puede ser una forma excelente y de bajo impacto de quemar calorías. Sin embargo, la cantidad que quema depende de algunos factores. Esto es lo que necesita saber sobre las calorías que quema al caminar y cómo quemar más.

Corre más rápido

Correr rápido. Foto: Go running

Lograr un ritmo más rápido puede ser emocionante para los corredores y, además, resulta excelente para la salud en general. Te vuelve más fuertes, más rápidos, más en forma y más delgados cuando introducimos un nuevo estrés, como los entrenamientos de velocidad, en nuestro cuerpo. Ya sea que esté buscando aumentar su ritmo para el día de la carrera o simplemente buscando un impulso adicional para sus entrenamientos, aquí hay siete consejos sobre cómo aumentar su velocidad.

Las carreras de tempo son carreras de 10 a 45 minutos a un ritmo constante. Estos entrenamientos pueden ayudar a los corredores a desarrollar la disciplina al controlar su velocidad y ayudar a sus cuerpos a aprender a manejar el estrés. Deben realizarse a un ritmo controlado, lo que significa que debe poder mantener el mismo ritmo durante toda la carrera. Los primeros minutos de la carrera deberían ser fáciles e incluso puede sentir que se está reprimiendo un poco.

Corriendo más tiempo

Correr mas tiempo. Foto: VIX

Es normal que los corredores, tanto nuevos como experimentados, tengan dificultades para correr durante más tiempo. Cuando llegue a una meseta de distancia, puede ser porque se sienta aburrido. Los corredores a menudo intentan correr rápido en sus días fáciles para aumentar la distancia semanal, lo que a su vez, solo termina perjudicando el progreso que han logrado.

Se necesitan más contracciones musculares y generalmente una frecuencia cardíaca más alta cuando comenzamos demasiado rápido. Esto significa que consumirá su energía rápidamente, por lo que es poco probable que pueda cubrir mucha distancia.

Comenzar lento es lo mejor que puede hacer un corredor para mejorar su distancia. Ayuda a su cuerpo a correr y evita la frustración. Calentar con un trote ligero durante cinco a 10 minutos antes de una carrera puede ayudar a dilatar los vasos sanguíneos para que el oxígeno llegue más fácilmente a los músculos. También aumenta de forma natural la temperatura corporal para que puedas correr de forma cómoda y eficiente.

Corre con mayor frecuencia

Correr con más frecuencia. Foto: El Confidencial

Otro elemento importante es la cantidad de veces que corres semanalmente. ¿Sales solo una o dos veces a correr en una semana? Si es así, estás realizando una frecuencia de entrenamientos muy baja. Si aumentas la cantidad de entrenamientos durante la semana conseguirás quemar más calorías. Deberás tener en cuenta tu estado físico y cuáles son tus metas, pero trata de incluir una sesión más de entrenamiento a la semana para notar mejores resultados.

Si tu frecuencia de entrenamientos es muy baja ve aumentando la frecuencia gradualmente. Corre un día más durante varias semanas y ve incluyendo más días de entrenamiento poco a poco. Recuerda que no es conveniente hacer cambios demasiado bruscos para minimizar el riesgo de lesiones. Eso sí, ten en cuenta que además debes acompañar todo esto de una alimentación equilibrada y sin excesos.

Corre al aire libre

Correr al aire libre. Foto: Runner

No hay nada peor que la rutina para estancarse y si quieres entrenar más rápido y con mayor intensidad vas a necesitar estar motivado. Por eso es importante que incluyas cosas nuevas en tus entrenamientos como por ejemplo variar tu recorrido. Trata de evitar correr en la cinta de un gimnasio demasiado a menudo. No está mal combinar tus salidas con el entrenamiento outdoor pero no hay nada como la variedad y correr en una cinta puede ser mucho más rutinario para tu mente.

Si sales a correr vas a tener multitud de estímulos visuales que te harán mucho más llevadera tu carrera. Además, cuando sales a correr al aire libre significa que vas a correr contra la resistencia del viento, a sortear todo tipo de obstáculos y cambios de terreno y eso también se traduce en un aumento de calorías quemadas.

Balanceo de brazos al correr

Movimiento de los brazos. Foto: MAPFRE

Es posible que desconozcas que el movimiento de tus brazos al correr, además de ayudarte a rendir más y a conseguir más velocidad, también te puede ayudar a quemar hasta un 15% más de calorías. Los brazos son los encargados de dirigir la coordinación entre el tronco superior y el inferior, por lo que un braceo correcto implica el trabajo de más músculos del cuerpo en tu entrenamiento. Y si trabajas más estarás, efectivamente, incrementando el gasto energético y quemando mayor cantidad de calorías.

Recuerda mantener un balanceo de adelante hacia atrás, sin cruzar los brazos y mover los codos en paralelo a la dirección a la que avances, manteniendo un ángulo de 90º. Además, tus hombros y tu cuello siempre deben estar relajados, así que evita mantener cualquier tensión muscular. Ya tienes todos los trucos necesarios para salir a correr con el objetivo de realizar un mayor gasto calórico y deshacerte de esos kilos de más que no quieres llevar contigo en tus entrenamientos.

¿Sabías que el Vaticano canceló todos los eventos para esta Semana Santa 2021? Síguenos en Instagram y mantente informado.