5 Cosas poco comunes que pueden afectar el sueño, tal vez no lo sabías

El objetivo de la noche, es dormir y descansar adecuadamente para recuperar tu energía perdida durante el día sin embargo pueden haber factores que alteran tu ciclo del sueño y no te permiten reposar lo suficiente, saber que los afecta positiva o negativamente puede ser algo poderoso, es por eso, que La Verdad Noticias te en lista 5 cosas inesperadas que pueden alentar o extinguir tus más dulces de los momentos de sueño.

Dormir boca abajo

Dormir boca abajo. Foto: SER

Dormir boca abajo es una de las posturas más comunes, especialmente cuando queremos conciliar el sueño. Sin embargo, pese a ser una de las formas de dormir más populares, encontramos muchísima información y consejos en contra de esta postura. ¿Estás experimentando sueños sexuales no deseados en los que estás teniendo una aventura lujuriosa con el director de tu escuela secundaria? Es posible que compruebe su posición para dormir, porque aquellos que prefieren dormir boca abajo son más propensos a las noches eróticas.

Lauri Loewenberg, analista de sueños y autora de Dream on It: Unlock Your Dreams, Change Tu vida, dice que la teoría es que tener los senos y el área pélvica presionados contra la cama provoca una estimulación que a menudo puede resultar en sueños sexuales. Por otro lado, si estás intentando controlar la narrativa de tu sueño con sueños lúcidos, este puede ser un truco increíble para fomentar el sueño que tu desees tener con esta temática.

Tomando vitamina B6

Falta de Vitamina B6. Foto: Alimente

La vitamina B6 es una vitamina que se encuentra naturalmente presente en muchos alimentos, es esencial para que funcionen bien las enzimas (proteínas que regulan los procesos químicos del cuerpo). La vitamina B6 también influye en el desarrollo cerebral durante el embarazo y la infancia, al igual que el sistema inmunitario. Si tiene problemas para recordar sus sueños después de despertarse, ¿por qué no saca un B6 antes de irse a la cama? Loewenberg transmite que la vitamina puede ayudarlo a recordar sus fantasías nocturnas.

De acuerdo con un estudio publicado en Perceptual and Motor Skills, las personas que tomaron B6 tenían un recuerdo más claro de sus sueños, incluso si la vitamina en sí no tenía ningún impacto en la "viveza, rareza o color" específicamente. Los investigadores observaron el recuerdo de los sueños en 100 australianos sanos, con diferentes grupos que tomaron 240 miligramos de vitamina B6, un placebo o una mezcla de vitaminas B antes de agotarse.

Dejar de fumar (cigarrillos o cannabis)

Dejar de fumar. Foto:Pinterest

Cuando una persona decide dejar de fumar los efectos del abandono del hábito son psicológicos y fisiológicos. Éstos son más evidentes durante los primeros días, disminuyendo a lo largo de las semanas pero queda lo que se conoce como dependencia al hábito de fumar.

Es cierto que una de las sustancias del tabaco, la nicotina, provoca dependencia, pero ésta no suele durar más de una semana. Aunque los síntomas de abstinencia pueden ser molestos e importantes no suponen ningún riesgo para la salud. Estos efectos incluyen ansiedad, irritabilidad, aumento de apetito, dificultad para dormir, desánimo, entre otros. Hay que ser consciente de que son transitorios y enfocar nuestro objetivo a los beneficios que vamos a obtener tanto a corto como a largo plazo.

Los cannabinoides suprimen el sueño REM y el sueño y la nicotina suprime la serotonina, el neurotransmisor más asociado con la actividad del sueño. Entonces, cuando dejas de introducir cualquiera de estas sustancias en tu cuerpo, obtienes el efecto rebote y comienzas a soñar como un loco.

Progesterona

Progesterona. Foto: Salud reproductiva

La progesterona es una hormonaque a menudo se relaciona con la salud reproductiva; se libera después de la ovulación en la segunda mitad del ciclo menstrual de una persona. También, extrañamente, puede marcar sus sueños hasta 11. Un estudio de 2019 publicado en Medical Sciences investigó los sueños de 944 mujeres, y aquellas que estaban en la fase lútea de su ciclo menstrual (donde los niveles de progesterona eran más altos) tuvieron mejor suerte recordando sus sueños.

Como era de esperar, sus sueños pueden volverse increíblemente vívidos y memorables durante los momentos en que su cuerpo experimenta niveles de progesterona más altos de lo normal. Esto incluye durante el embarazo, pero también mientras se toma la hormona para quedar embarazada o mantener un embarazo. Loewenberg dice que puedo dar fe de esto y comenta que cuando tomaba progesterona, se despertaba todas las mañanas riéndose de los sueños que tenía.

Alimentos picantes

Alimentos picantes. Foto: Selecciones

Muchos otrosalimentos pueden relacionarse, directa o indirectamente, con una mala noche. Tras una visión del proceso del sueño y sus trastornos, la autora repasa las características de los alimentos que pueden influir en la aparición, la ausencia y la calidad del sueño. Esta es una noticia devastadora para cualquiera que ame el picante, pero en realidad cualquier comida rica, azucarada o picante demasiado cerca de la hora de dormir puede resultar en sueños perturbadores.

Pueden causar un aumento dramático en el nivel de azúcar en la sangre y luego una caída dramática justo en el momento en que puede estar ingresando al sueño REM o sueño. Estos alimentos también son más propensos a causar acidez de estómago, especialmente porque eres horizontal y son un poco más difíciles de digerir. Entonces, con todas estas cosas sucediendo en su cuerpo, competirá con su tiempo REM y convertirá lo que normalmente hubiera sido un sueño agradable en una pesadilla.

