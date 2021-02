5 Consejos de belleza para un maquillaje perfecto, paso a paso

Toda mujer está en busca de tener los mejores consejos para utilizar el maquillaje a su favor, ya sea para ir al trabajo, de fiesta o salir a pasear, cada evento es importante y por eso es necesario elegir el que mejor se adecue a tu rostro, no lo pienses más y atrévete a probar algo nuevo, La Verdad Noticias te da los mejores consejos.

Maquillarse los labios correctamente

Consejos de maquillaje para labios. Foto: Escuela de maquillaje

Para que tu boca se vea increíblemente apetitosa debes saber que la hidratación y exfoliación de los labios es tan importante como cualquier otro hábito de cuidado facial. Así que haz tu propia exfoliación, puedes utilizar aceite de oliva y azúcar, y con la ayuda de un cepillo de cerdas suaves puedes poner la mezcla sobre tu boca y cepillar para desprender los pellejitos producto de la sequedad. Luego toma un bálsamo y no te desprendas nunca más de él.

El momento que más nos divierte, es el momento del labial. Pueden brindarte hasta 8 horas de duración, y son tan fáciles de aplicar que puedes hacerlo incluso estando en movimiento. Elige tu propio tono favorito. Debes usarlo con precaución, ¡o no! Diviértete probando. Si son de tu preferencia, también puedes utilizar los labiales líquidos que le brindarán el brillo perfecto a tus labios, conoce las técnicas para no fallar en el intento.

Diseño de cejas pelo a pelo

Consejos para las cejas. Foto: Instyle

Consigue una mirada atrayente y seductora con un buen perfilado de cejas que te haga lucir una mirada femenina e impactante. Solo necesitas encontrar el diseño ideal de cejas que enmarquen tus ojos, rellenarlas y difuminarlas. Resaltar tu mirada con la técnica de cejas pelo a pelo es ideal, pues simula los pelitos de la ceja uno a uno, lo que las hace ver tupidas y naturales.

La forma de tus cejas dependerá de la forma de tus ojos y de tu cara, por ello lo mejor es acudir con un experto para que las diseñe y posteriormente tu les des el mantenimiento adecuado. Se puede hacer de varias maneras, con hilo, cera o pinzas, esto dependerá de tus preferencias, pues el resultado será el mismo, cejas definidas. Si tus cejas son pobladas, sólo será necesario darles la forma correcta y peinarlas, pero si están un poco tupidas y quieres darles más volumen, lo mejor es optar por maquillarlas con la técnica de microblading o pelo a pelo.

Todo sobre el delineador de ojos

Consejos para uso de delineador. Foto: Youtube

Es importante usar buenos productos sobre todo en zonas sensibles como los ojos. Si de delineadores se trata, hay varias opciones. Lo más importante: una sola pasada es suficiente. Pero además del producto, ¿cómo aplicarlo correctamente? Sigue la técnica de adentro hacia afuera para realizar un trazo perfecto.

Elige un lugar de tu casa con buena luz, ponte frente al espejo y, si puedes, apoya los codos para tener mayor control del trazo. Haz una línea avanzando lentamente, de a segmentos y bien al ras de tus pestañas. Comienza en la mitad del ojo y lleva la línea hacia el rabillo, después avanza hacia el otro lado, hacia el lagrimal. Repite en el otro ojo.

Realiza un punto muy pequeño que te sirva de referencia para saber dónde terminarás la colita del cat eye (lo mejor es que sea donde termina tu ceja). Conecta el punto que dibujaste, con la mitad de tu ojo, justo donde comenzaste. Rellena ese triángulo, y luce una mirada fulminante.

Base hidratante

Maquillaje de base hidratante. Foto: Sephora

No importa si quieres un maquillaje bien power o uno que apunte a lo natural, hay un must que nunca debe faltar: la base hidratante. La rutina de todos los días de la piel es muy importante y debes cuidarla del clima, de la contaminación y del paso del tiempo porque a todas nos afecta, tanto a las chavitas como a las mujeres adultas.

Pues en esta rutina, además de las mascarillas, las cremas y el ¡indispensable! protector solar, debes incluir dos productos que son los amados por todas las mujeres, una pre base y la bases de doble acción. Cualquiera sea el maquillaje que te quieras hacer, sabemos que lo que más te importa es que dure todo el día, y atención, esto no sucederá al menos que tu piel esté hidratada. Preparar la piel no sólo es parte de tener una piel sana, sino que también es clave para obtener resultados fabulosos al maquillarnos.

Correctores de alta cobertura

Maquillaje con corrector. Foto: Instyle

¿Buscas un look natural que te dure todo el día sin preocuparte por retocar tu maquillaje? Los correctores de alta cobertura te harán olvidar de ese problema y se convertirán en tus nuevos must have para un maquillaje radiante, de alta cobertura y larga duración. Todas tenemos imperfecciones y eso está bien, hay que aceptarlas. Nuestra piel es bella naturalmente y debemos cuidarla. Pero claro, muchas veces queremos lucir impecables, necesitamos sentir confianza en nosotras mismas y que nuestro look lo demuestre. En esos días en los que buscamos que nuestro makeup se mantenga intacto durante todo el día, ¡sino no funciona!

Para corregir imperfecciones en la zona de las ojeras, nariz o mentón, sólo debes elegir un tono que se asemeje al color de tu piel y colocar una pequeña cantidad donde creas necesario. Luego difumina con tus dedos o una blender.

Utilizando un corrector más oscuro que el color de tu piel debajo de los pómulos y la parte alta de la frente podrás contornear tu rostro y marcar tus ángulos naturales. Luego, agrega un corrector más claro para resaltar la zona alta de los pómulos, arriba de las cejas y del labio superior y así crear focos de luz que atraigan la atención.

