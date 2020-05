4 tips para tener la mejor cita en línea ¡De gran ayuda! (Foto cortesía VIX)

Sin duda alguna esta pandemia de coronavirus de dio un giro de 360 grados al mundo, un claro ejemplo de esto fue lo que ocurrió con la cuarentena lo cual frenó muchas de las actividades que se llevaban a cabo, por ello si estabas a punto de tener una cita pero ahora lo tendrás que hacer en línea, aquí te damos unos tips para que sea la mejor.

Tips para uan cita en línea

Así es, la pandemia de coronavirus modificó en gran medida la rutina que llevaban millones y millones de personas, esto luego de que se implementara la cuarentena, misma que nos invita a quedarnos en casa. Si ante esto tendrás que llevar tu cita de una forma diferente, en línea, los siguientes tips serán tus mejores aliados; así que comencemos.

Este uno de los tips que no pueden faltar en este encuentro virtual, puesto que aunque no verás a la persona de una forma física si lo harás a través de la pantalla, en pocas palabras no olvides arreglarte como si la cita fuese en un restaurante, parque o algún otro lugar que tenías pensado.

Puntualidad

Si quedaste con la persona que la verías de esta forma a las cuatro de la tarde (por mencionar una hora) prepara las cosas antes, como la cámara, el micrófono y por ende la sesión a la que entrarán.

Tiempo de calidad

Pese a que no se podrán disfrutar de una forma como seguramente les gustaría hacerlo, es muy importante que lleven a cabo actividades que les permitan conocerse más y que el tiempo que estén conectados realmente lo aprovechen al cien.

Pulir los detalles

Finalmente y no porque sea el menos importante, al contrario, no te olvides de cuidar los detalles que le darán un plus a tu cita, como la luz, la limpieza del lugar y que por ende el espacio donde estarás le brinde un excelente ángulo a tu imagen.