4 señales de que tu planta necesita una maceta más grande

Una de las mejores partes de conseguir una nueva planta es traerla a casa y ponerla en una maceta nueva. Una vez que está fuera de la maceta de plástico y puede instalarse en una nueva, puedes apreciar realmente su belleza.

Después de ese trasplante inicial, ¿cómo sabe cuándo mover la pequeña mata a una maceta más grande? Hay algunas señales a las que debe prestar atención que le presentamos a profundidad en La Verdad Noticias.

“Simplemente escuche su planta”, dice Alfred Palomares, vicepresidente de comercialización en 1-800-Flowers. "Si está vigilando su jardín, lo sabe, siempre le dirán lo que necesitan". A continuación, encontrará lo que debe estar atento.

Tu planta necesita una maceta más grande cuando...

Cambio de macetas es necesario para la salud de tu jardín

Las raíces salen del fondo de la maceta.

Si su planta está en un recipiente con un orificio de drenaje, puede notar que las raíces están creciendo fuera del fondo de la maceta.

“Si ha estado allí durante bastante tiempo, querrá ver si esas raíces están comenzando a salir del fondo del recipiente. Esa será la señal número uno de que es hora de que se transfiera porque está buscando tierra y nutrición adicionales allí”, dice Palomares.

Se está formando un cepellón

“Muchas veces, si pudieras recoger fácilmente tu planta de esa maceta y comienzas a ver que sus raíces crecen como de forma circular hacia el fondo, eso significa que se han quedado sin espacio”, dice Palomares.

"Ahí es cuando vas a conseguir esa bola de raíz". Cuando esto sucede, él dice que también puede notar que la tierra se está moviendo en el pozo a medida que las raíces comienzan a empujar la mata hacia arriba y hacia afuera del contenedor.

“Si se está mudando a un nuevo contenedor porque cree que las raíces han crecido demasiado, también debe asegurarse de aflojar ese sistema de raíces. No solo quieres ponerlo directamente en el recipiente en el que quieres manipular esas raíces, para asegurarte de que las estás aflojando”, dice Palomares.

“En algunos casos, incluso puedes podar algunas de esas raíces, particularmente si crees que tendrías más un cepellón donde esas raíces han crecido en ese círculo. Realmente desea recortar eso para que pueda permitir que las raíces se introduzcan más fácilmente en la nueva tierra, y que luego puedan esparcirse nuevamente y realmente obtener esa nutrición".

Necesita más agua de lo habitual

“Si una de tus plantas solo requiere que se riegue una vez a la semana y ahora notas que tienes que regar dos veces por semana porque el agua se está agotando muy rápido, sabes que podría ser eso, pero tu sistema de raíces está ahí ya se ha desarrollado demasiado y es hora de tener una maceta más grande”, dice Palomares.

Una vez que esté en una maceta más grande, habrá más tierra para retener el agua que le estás dando a tu planta, explica el experto.

No está madurando tanto como debería

Una planta no puede crecer si no tiene espacio. "Quieres comprobar cómo está creciendo", dice Palomares. "Si realmente no lo ha visto madurar y crecer como se esperaba o a lo que estaría acostumbrado, podría ser que ya haya llenado su espacio".

Cómo trasplantar tu planta

Diferentes tipos de matas es necesario para la salud

Al seleccionar una maceta nueva, no quiere una demasiado grande, como dice Palomares, que puede provocar un exceso de agua.

"Una planta de interior típica que es más bien una pequeña y mediana, debes asegurarte de que estás eligiendo un recipiente que sea de dos a tres pulgadas más grande en tamaño y diámetro que lo que tienes actualmente", dice.

"Y luego, si tiene una planta de piso más grande y establecida, entonces probablemente desee algo que tenga un diámetro más de seis pulgadas más grande para acomodar el nuevo hogar para su planta y para el sistema de raíces".

“También debes asegurarte de tener la tierra y la nutrición adecuadas para esa planta. Desea asegurarse de que está prestando atención a la mezcla que tiene y si ya tiene fertilizante y alimento allí o no ... no desea sobrealimentarla para luego agregar fertilizante adicional, porque eso podría terminar afectándola negativamente".

