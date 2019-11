4 señales de que no eres bueno en la cama y no te lo dice. (Foto cortesía Oaxaca Digital)

Muy posiblemente ya te has dado cuenta de esta situación, pero no estás seguro si realmente no la complaces en la cama; es por ello que aquí te diremos cuáles son las señales de que no eres “tan bueno en la cama”.

PREGUNTAS MUCHO

Una de las mejores maneras ,o si no la mejor, de disfrutar de la intimidad en pareja, es tras haber hablado acerca de lo que quieren hacer y cómo lo desean realizar, dejar que todo fluya sin necesidad de forzar y apresurar las cosas.

Sin embargo si a cada rato le preguntas a tu pareja si ya terminó, si lo estás haciendo bien y cómo va ahí, es una clara señal que no la estás haciendo disfrutar correctamente.

SIN UN JUEGO PREVIO

De acuerdo con el portal En Pareja, a veces lo mejor es ir al punto, pero en la intimidad no aplica para esto. Si acostumbras “lanzarte” a lo que vas y no haces nada antes, lo estás realizando de mala manera; siempre busca que haya un juego previo que encienda la chispa poco a poco y así ambos puedan disfrutar al máximo.

NO ERES EXPRESIVO

Cuando están en el acto sexual, no dicen algo al respecto,no sonríen, no gimen o realizan algún sonido; esto puede generar que la mujer pierda el ánimo puesto que siente que está con un objeto y no con el hombre que ama.

NO CONOCES SU CUERPO

Para que tu mujer pueda disfrutar al máximo en la cama, es necesario que conozcas de pies a cabeza el cuerpo femenino para que sepas dónde está cada parte, qué debes estimular y cómo debes hacerlo para que tu pareja goce el tiempo contigo al máximo.

