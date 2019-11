4 maneras para masturbarte sin necesidad del vibrador. (Foto cortesía Mujer)

El tema de la intimidad aún sigue siendo un tabú, y más aún cuando se habla de juguetes sexuales y no se diga cuando es de masturbación, sin embargo no debes dejar que estas ideas te impidan disfrutar al máximo.

Así que pon mucha atención y despeja tu mente porque aquí te daremos 5 opciones para que puedas darte placer sin necesidad de un vibrador.

Táctica del dedo lubricado

Es súper fácil, al inicio no uses lubricante, poco a poco comenzarás a sentir tu dedo húmedo conforme vayas frotando tu vagina , a lo mejor al inicio no sientas placer, sin embargo continúa y haz las paradas que necesites, posteriormente ponte lubricante en el clítoris y lentamente ve presionando de forma circular, y aunque quieras ir más fuerte no lo hagas, el orgasmo llegará de forma inesperada.

4 maneras para masturbarte (Foto cortesía @LUCYMACARONI)

Tres para uno

Esta posición es perfecta para que sientas placer en su máxima expresión, usa una mano para tu clítoris, y con la otra introduce tu dedo índice en la parte superior de la vagina, y al dedo meñique ponle lubricante para que lo insertes en tu ano; no te asustes si te llegaran a acalambrar los dedos.

4 maneras para masturbarte (Foto cortesía @LUCYMACARONI)

El convertible

Acuéstate y coloca una almohada entre tus piernas, humedece tus dedos con lubricante y haz movimientos de arriba a abajo sobre tu vagina,frota en círculos, continúa haciéndolo con la misma mano y siente la joroba de la almohada, combina ambos movimientos; es una experiencia que te encantará; información Cosmopolitan.

4 maneras para masturbarte sin necesidad del vibrador. (Foto cortesía @LUCYMACARONI)

La bomba de baño

El sexo en el agua es algo exquisito, si no lo has hecho prueba esta posición, siéntate, levanta tus piernas y ábrelas para que queden en forma de V, ponte de una manera en la que el agua te caiga en tu vagina, ajusta la presión de esta a tu gusto, se trata de disfrutar; no olvides checar la temperatura.

4 maneras para masturbarte sin necesidad del vibrador. (Foto cortesía @LUCYMACARONI)

