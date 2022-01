4 errores garrafales al comprar ropa interior y que ponen en riesgo tu salud. Foto: lavanguardia.com

Si estás a punto de renovar tu ropa interior, aquí te daremos algunos tips que no debes dejar pasar por alto, ya que serán clave para que elijas la mejor para cuidar tu zona íntima, ¡toma nota!

En La Verdad Noticias te revelamos que comprar prendas íntimas funcionales no significa que gastarás mucho dinero, simplemente debes elegir las mejores opciones de acuerdo con tu presupuesto, y que claro, cuiden tu salud, de lo contrario invertirás más en el ginecólogo que en tu armario.

Anteriormente te contamos que Profeco prohibiría la venta de estas prendas para hombre; sin embargo, ahora te daremos varias sugerencias para conseguir las mejores para mujeres.

Errores que debes evitar al comprar ropa interior

Ropa íntima. Foto: saludyvida.tips

A continuación, te diremos algunas sugerencias a las que debes prestar mucha atención si quieres conseguir adquirir prendas que realmente sean en beneficio de tu zona íntima, que te ayuden a lucir perfecta y eviten las infecciones vaginales, ¡no te lo pierdas!

No compres piezas que seas muy ajustadas

Usar prendas muy apretadas favorece el roce la piel provocando irritación en la zona vaginal y con ello provocando infecciones a nivel vaginal, así lo reveló una publicación en Instagram de Marea Verde México, aunque eso no es todo, esto también podría resultar en un grave problema para quienes están en la menopausia o ya la han pasado, pues, para ese momento las paredes vaginales son más delgadas, así que ¡mucho cuidado!

Evita las prendas con tejidos sintéticos

Como dicen siempre las abuelas, los calzones de algodón son lo mejor, ya que favorecen la transpiración y con ello la salud vaginal, ya que si compras los que están hechas con tejidos sintéticos será más fácil que por la humedad que generan se adquiera una infección vaginal.

Es cierto que no todas las prendas de algodón lucen bonitas, por eso, si quieres usar prendas más modernas, opta por comprar al menos las que tengan un puente de 100 algodón, aunque el resto del cuerpo de la pieza sea de otro material.

No uses ropa interior con fajas moldeadoras

Sé que puede sonar tentador tener en una pieza todo lo que necesitas, pero no es sano a nivel físico, pues, la presión que pueden generar puede ser tal que incluso podría entumecer las piernas y causando que la circulación sea más complicada, lo que a su vez podría causar problemas de estreñimiento, así que, no optes por este tipo de prendas, además de que al ser tan ajustadas podrían causarte una infección.

Evita el uso de las tangas

Muchas veces es inevitable caer en la tentación de usar estas piezas de lencería, pero, debes saber que estás favorecen las infecciones al ayudar a transportar las bacterias que habitan en el ano a la zona vaginal, claro que eso no te impide usarlas, puedes hacerlo, siempre y cuando no sea para llevarla todo el día, sino tal vez solo para un momento especial.

¿Cómo se debe poner una tanga?

Tangas. Foto: shopee.com.mx

Esta pieza de lencería debe colocarse en la zona íntima sin que quede ajustada, no debe lastimar y tampoco apretar, debe quedar justa pero no demasiado y se debe evitar que las tiras de esta se vean por fuera, ya que entonces te la has puesto mal o está usando el tipo de tanga incorrecta para ti.

