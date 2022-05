4 de mayo, Día de Star Wars

Desde su primer estreno la “Guerra de las galaxias” sigue sumando fanáticos en todo el mundo, incluso el 4 de mayo es el Día de Star Wars.

Sí, el mundo creado por el cineasta George Lucas se ha convertido en una saga de culto, ya que ha logrado permanecer como una de las favoritas.

Día de Star Wars

El 4 de mayo es el Día de Star Wars.

¿Cómo se eligió el 4 de mayo como el Día de Star Wars? Esta fecha no coincide con la fecha oficial del primer estreno, pero se adoptó por la relación que se genera entre una de las frases más populares de la saga (”May the force be with you” o “Que la fuerza te acompañe”) y “May the 4th be with you” (”Que el 4 de mayo te acompañe”).

Esta fecha fue impulsada por una popular cadena de cines canadiense de nombre Toronto Underground Cinema. Esta realizó un evento en el que proyectaba todas las películas de Star Wars.

Fue así como inició esta celebración, que fue reforzada por los fanáticos, quienes celebraban el 4 de mayo y usaban la frase que solo un verdadero fan entendería.

Orden para ver las películas de Star Wars

Sí quieres ver la saga en orden esta es la guía.

Existe la trilogía original que te introduce a la “Guerra de las Galaxias”, pero con el paso del tiempo se convirtió en una saga, incluyendo nuevos capítulos a la historia para entender mejor la unión de los personajes y escenarios. Esta es una versión del orden de las películas:

Star Wars Episodio I: La amenaza fantasma (1999) Star Wars Episodio II: El ataque de los clones (2002) Star Wars The Clone Wars (2008-2014) Star Wars Episodio III: La venganza de los Sith (2005) Obi-Wan Kenobi (2022) Star Wars: La Remesa Mala (2021) Solo: Una historia de Star Wars (2018) Star Wars Rebels (2014-2018) Rogue One: Una historia de Star Wars (2016) Star Wars Episodio IV: Una nueva esperanza (1977) Star Wars Episodio V: El Imperio contraataca (1980) Star Wars Episodio VI: El retorno del Jedi (1983) The Mandalorian (2019) + Temporada 2 El libro de Boba Fett (2021) Star Wars Episodio VII: El despertar de la Fuerza (2015) Star Wars Episodio VIII: Los últimos Jedi (2017) Star Wars Episodio IX: El ascenso de Skywalker (2019)

Ahora bien, si este 4 de mayo quieres disfrutar del Día de Star Wars pero no sabes dónde ver las películas, debes saber que tras la alianza de la productora Lucasfilm y la empresa distribuidora oficial, todas películas, series animadas y versiones alternativas de los personajes los puedes encontrar en la plataforma de streaming Disney Plus.

