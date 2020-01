4 cosas que tu pareja NO debe decirte. (Foto cortesía Clinicas de aborto legal)

Una relación se debe mantener como se inició, con respeto, detalles y comentarios que nutrían, y no porque ya exista cierto grado de confianza estas cosas deben desaparecer y por ende tratar de una forma grosera a nuestra pareja, por ello, y de acuerdo con diversos especialistas, aquí te diremos algunas de las cosas que nunca debería decirte.

No tengo tiempo

De acuerdo con esto, la asesora ejecutiva, Gabrielle Parkinson explica que “esto se encuentra doloroso y contundente y parece que en realidad no quieres pasar tiempo con tu pareja. EL mensaje subyacente es ‘no eres tan importante para mí’.

¡Crece!

La asesora en rompimientos, Chelsea Leigh Trescott, asegura que “decirle a alguien que necesita crecer es una forma encubierta de decir ‘no estás donde deberías estar ahora’. Si el comentario es sobre en dónde se encuentra emocional o profesionalmente, es una manera insultante de decirle a alguien que no es suficiente para que lo ames”.

Cállete

Ante esto la experta en citas y fundadora de Fantasy Dating, suzanne Casamento, da a conocer que “esto no solo es grosero y altivo, es un mensaje claro de que tu pareja no quiere oír lo que tienes que decir.También es un claro mensaje de que tus sentimientos y pensamientos no importante. Un buen compañero te hará abrirte, no te callará”; información msn.

Tu haces que te lastime

Melamed, entrenadora en relaciones y bienestar afirma que “Si tu pareja te lastima en cualquier forma, física, emocional y psicológicamente y luego dice que tú ‘lo provocaste’ demuestra que no está dispuesto a tomar responsabilidad por sus acciones. Esto es una táctica que los abusadores usan para intentar librarse de sus comportamientos dañinos y crear un ambiente de miedo en la relación. Corre”.

