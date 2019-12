4 cosas que NO puedes dejar de hacer antes de que termine este año. (Foto cortesía WallHere)

Estamos a nada de que termine el año, en donde la mayoría está concentrado en la cena navideña, los familiares, le dinero, etc, pero hay cinco cosas que todos deberían hacer antes de que termine el año, y aquí te diremos cuáles son.

ADIÓS A LO QUE YA NO USAS

Seguramente tienes la famosa caja que está llena con cosas que ya no usas, o en tu casa hay varios objetos que ya no te gustan o ya no funcionan, si es tu caso, es momento de que depures tu casa o tu oficina y les digas adiós para inicies el año con toda la actitud; cabe mencionar que esto también lo pueden hacer con relaciones o amistades tóxicas, puesto que limpiar puede ser desde tu cuarto hasta tu mente.

PLASMA LAS METAS LOGRADAS Y LAS QUE FALTAN

Hace unos meses, cuando te encontrabas comiendo las 12 uvas y por ende pensando en tus propósitos, decidiste iniciar el año con ciertas metas: escribe las que si cumpliste y las que no, esto será de gran ayuda para que visualices lo que lograste y en lo que tienes que trabajar.

CREA UN PLAN

Piensa en lo que te gustaría lograr en el año 2020 y haz una lista, en donde los plasmes y de igual forma escribas un plan de acción para llegar a ese objetivo; cuando esté por terminar el año te darás cuenta de los resultados.

AGRADECE

Esta acción genera muchas cosas positivas, por lo que date unos minutos para agradecer lo que alcanzaste y lo que aprendiste; este acto será tu gran aliado para que veas cómo has crecido y en lo que puedes mejorar.

Finalmente, recuerda que los propósitos son para cumplirlos y que cada año mejores como persona.

