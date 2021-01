4 Tipo de pasatiempos: ¿Cómo elegir el adecuado para satisfacer sus necesidades?

La pandemia ha introducido un mundo de cambios con respecto a cómo vivimos nuestras vidas, incluidos los tipos de pasatiempos que muchos de nosotros integramos en nuestro horario ¿cuál debería elegir? La Verdad Noticas te dice cómo.

Las rutinas de pasatiempos son el resultado de que sus pasatiempos no se ajustan a sus necesidades actuales, y dado el grado en que la vida tal como la conocemos ha cambiado como resultado de la pandemia, es muy posible que sus necesidades de realización personal hayan cambiado.

Entonces, ¿cómo puedes saber si estás en una rutina de pasatiempos? Kimberly Lucht , una asesora de vida con sede en la ciudad de Nueva York, sugiere que si nota una actividad que no lo emociona, haga una pausa y se pregunte: ¿Hacer esto me hace sentir ansioso o cómodo? y ¿La anticipación de hacer esta actividad me trajo más alegría que angustia?

A continuación, encontrará un desglose de los cuatro tipos existentes de pasatiempos, para ayudarte a practicar el cuidado personal que realmente te satisface, luego una guía sobre cómo implementar lo que necesita en su propio tiempo libre.

¿Qué pasatiempo realizar? Foto: La Tercera

Tipos de pasatiempos

Físico

Los pasatiempos activos como el baile, el yoga y el senderismo nos ayudan a salir de la mente y entrar en nuestro cuerpo, lo cual es imprescindible si queremos sentirnos bien a diario.

Cerebral

Las actividades cerebrales como el sudoku, la lectura y los rompecabezas pueden ayudar a otra parte de nuestra mente al activar nuestra concentración. Y eso definitivamente puede resultar útil para, digamos, poder mantener el enfoque durante una reunión de Zoom de tres horas.

Creativo

Participar en actividades creativas como escribir, pintar, cantar o cocinar puede brindarle una sensación de logro.

Orientado a la comunidad

Los pasatiempos impulsados por la comunidad, como los clubes de lectura, ayudar en un comedor de beneficencia o la tutoría virtual lo ayudan a interactuar socialmente con los demás, incluso a distancia.

¿Cómo decidir qué tipo de pasatiempos es adecuado?

Para averiguar por dónde empezar, siéntese en silencio, escuche su mente y su cuerpo y luego experimente, idealmente en varias categorías.

Lucht sostiene que tener pasatiempos en múltiples o todas las categorías no solo puede ser divertido, sino que también puede contribuir a mantener la mente, el cuerpo y el espíritu saludables y realizados.

Una lista equilibrada de pasatiempos puede ayudarlo a sentirse realizado en general.

Cuando encuentras algo que te hace olvidar el tiempo y entrar en un estado de flujo, así sabrás que estás haciendo el tipo de pasatiempo que más te satisfará.

Esta sensación de atemporalidad ayuda a la mente a eliminar cualquier ansiedad o escombros mentales que hacen que sus pensamientos corran en círculos, de modo que cuanto más fluida le haga sentir algo, mejor será para su estado mental y físico.

La investigación respalda esta noción, proporcionando evidencia de disminución de la presión arterial y los niveles de cortisol, así como un mayor enfoque en los participantes que participaron en actividades de ocio tanto físicamente exigentes como de poco movimiento durante períodos prolongados.

Pero incluso si no tiene una gran cantidad de tiempo para dedicarlo a un pasatiempo, nuevo o antiguo, encontrar una manera agradable de pasar los períodos cortos es de suma importancia para su bienestar.

