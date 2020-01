4 Señales de que no le gustas tanto. (Foto cortesía Salud180)|

Hay diversas frases que podrían darnos un panorama cuando no le gustamos del todo a una persona que apenas estamos conociendo, como el interés tiene pies y cuando se quiere se puede, sin embargo a veces esto no es suficiente para identificar si le gustamos a una persona, y por ello aquí te daremos algunas señales para que te podrán dar una idea cuando no tiene tanto interés en ti; así que comencemos.

4 Señales de que no le gustas tanto. (Foto cortesía Hola Mujer)

Observa el teléfono cuando está contigo

Si, esta actitud podría revelar muchas cosas cuando te encuentras con esa persona que tiene en las nubes y que quisieras todo con ese ser que hace latir más fuerte tu corazón, puesto que una cosa es que tenga diversas cosas que hacer en este aparato y otra es que en cada segundo que está contigo no deja de observar el celular.

Se desaparece por días o meses

Un aspecto que es sano y normal entre dos personas que se están conociendo o que ya llevan una relación es cada uno tenga su vida y por ende realice sus actividades, sin embargo tampoco es para que después de diversos días no te llame y ni se presente.

Tú eres la que organiza las citas

Solamente eres tú quien tiene que estar pensando y organizando este, y cuando se da no te dice que no, simplemente se deja llevar; aquí podrán estar pasando dos cosas, que le gana la flojera o simplemente no está poniendo de su parte que convivan.

No hace preguntas para conocerte

En la cita y por ende en la charla no pregunta por tus gustos, metas, objetivos, planes, entre otros; esta podría ser otra señal de que no le gustas tanto, puesto que una persona que tiene interés en ti, querrá conocer más sobre tu persona.

