4 Importantes razones para comenzar cada día con una frase

A todos nos encantan los recursos motivadores y es por eso que todos deberíamos leer citas a diario. En este artículo, compartiremos importantes beneficios de leer al menos una frase por la mañana.

Según explica el neurocientífico Dean Burnet, autor del best seller “El Cerebro Feliz”

y el bloguero más leído de la red de blogs de ciencia del “The Guardian”, el cerebro no hace las cosas con un 100% de racionalidad. Aunque constantemente se nos haga saber lo perjudiciales que pueden ser ciertas actividades, acciones o comidas, no suele servir de mucha ayuda, ya que según afirma el científico la concientización abstracta sobre “algo”, difícilmente cambie nuestras conductas. ¿La razón? En nuestros cerebros tienen más impacto el inmediato placer que tales acciones nos provocan.

Importantes beneficios de leer al menos una frase por la mañana

¡Afortunadamente existen las frases!, con las que nos podemos deleitar, compartirlas con amigos, y tal vez y con fortuna, dejarnos pensando, y provocar cambios y transformaciones en nuestras vidas.

Las palabras nos inspiran

¿Alguna vez has leído una cita y has querido hacer algo como nunca antes? Si es así, entonces sabes la importancia de leerlas a diario. Las citas nos animan a crear sueños y perseguir nuevos. Nos animan a crear nuevos objetivos para nosotros que nunca pensamos que podríamos.

Nada mejor que comenzar el día con energía positiva, y como frase predilecta para lograr este objetivo, nada mejor que los versos de Joan Manuel Serrat.

"Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así, aprovecharlo o que pase de largo depende en gran parte de tí". Recomendación, acompañarla con la versión en vivo del cantautor español en conjunto con Ana Belén, Miguel Ríos, y Víctor Manuel.

Una cita puede ser el catalizador para que cambie el mundo o cambie su vida. Por ejemplo, las frases inspiradoras acerca de Dios pueden hacer que desee aprender más y conectarte con la espiritualidad.

Por otro lado, las frases sobre cómo superar tus miedos pueden darte confianza para pedirle a tu jefe ese ascenso que siempre has querido. Te recomendamos estas palabras de Wayne Gretzky: "Fallas el 100% de las tomas que no tomas".

Cuando alguien lee estas poderosas palabras, suelen tener una energía para tomar riesgos. Anima a alguien que tiene miedo de invitar a salir a esa chica para que lo haga. Anima a alguien a probar un nuevo pasatiempo o inventar algo que pueda parecer extraño para los demás.

Las palabras cambian el mundo

A veces, las personas necesitan ese pequeño impulso para marcar la diferencia en su comunidad, en su hogar, su trabajo o su familia.

Y como motivación, recordar una de las frases del genial Albert Einstein.

“Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo"

Las palabras nos dan sabiduría

Las citas son frases cortas que aumentan nuestra sabiduría. Si no tienes el tiempo necesario para leer un libro, siempre será de gran valor leer una frase. Nunca se sabe cómo lo que lee un día lo ayudará o incluso ayudará a otra persona.

Aquí hay una cita de Miguel Ángel que queremos compartir.

"El mayor peligro para la mayoría de nosotros no es que apuntemos demasiado alto y lo perdamos, sino que apuntemos demasiado bajo y lo alcancemos".

Las palabras nos animan

Cuando atravesamos tiempos difíciles, necesitamos la ayuda de alentar a las personas y las palabras que nos animen. Las frases ayudan a recordarnos que las cosas no van a ir tan mal. Por ejemplo, "Los barcos no se hunden debido al agua que los rodea; los barcos se hunden por el agua que entra en ellos. No dejes que lo que está sucediendo a tu alrededor se meta dentro de ti y te agobie".

¡Esta frase nos puede animar a sacudirnos las decepciones y seguir adelante!

