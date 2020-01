3 tips para que tu ropa negra retome su color. (Foto cortesía T13)

A veces la ropa necesita ciertos cuidados a la hora de lavarla para que no se maltrate, se manche o no pierda su color, una de estas es la de color negro puesto que es muy notorio cuando ha sufrido algún daño. Por ello si tus prendas favoritas ya no tienen ese tono tan marcado que tanto te gusta y quieres recuperarlas, aquí te daremos varios tips para que esta luzca lo más oscura posible; así que comencemos.

Las acelgas, un gran aliado

Si, como lo leíste, las acelgas no solo brindan grandes beneficios par ala salud, sino también podría ser tu gran aliado para que tu ropa de color negro ya no luzca sin vida y como si estuviese deslavada.

Lo único que necesitas es hervir un puño de espinacas o de acelgas.

Ya que esté listo lo cuelas.

Posteriormente agregas la playera o la prenda con la que deseas afirmar su color; el agua tiene que estar muy caliente).

Deja reposar por una hora, en donde en diversas ocasiones le tendrás que mover, o lo puedes hacer cuando se haya impregnado del pigmento.

FInalmente enjuaga con agua fría y sécala en la sombra.

Papel de seda o china

Esta es otra opción fácil y económica con la que puedes reforzar el color negro de tu ropa. Solamente necesitas una tina con agua a temperatura ambiente y un pliego de papel de seda o china: Este lo vas a sumergir varias veces hasta que el color quede en el agua, ya que esté de esta forma, agrega la prenda que deseas y revisa que la cubra el agua, espera una hora y tiende en la sombra.

Cabe mencionar que otro tip con el que puedes llegar a este objetivo es tiñendola con el polvo que especial para este tipo situaciones.

