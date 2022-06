3 signos del zodiaco que necesitan un descanso del amor hoy miércoles 22 de junio de 2022

Con este evento, comenzamos a notar que ciertas cosas en nuestras vidas no se muestran prometedoras y que si pensamos en ello lo suficiente, comenzaremos a sentirnos ahogados por esta falta de esperanza. Necesitamos la esperanza de sentirnos vivos y felices, y hoy a tres signos del Zodíaco les dará la sensación de estar encerrados, sin salida

En el amor, esto es lo que pasa cuando nos metemos en una situación que viene con tantas reglas y normas que apenas podemos respirar, y será en este día donde hagamos todo lo posible para reclamar un poco de tiempo libre, lejos de la persona con la que estamos involucrados.

Toda esta idea de que se supone que debemos estar enamorados día tras día es demasiado ideal para que cualquier ser humano la cumpla ; claro, el amor es genial, pero también lo es el tiempo a solas. Y tiempo a solas es lo que queremos, hoy.

Luna en sextil con Saturno es una energía que lleva a casa el punto de que no podemos conseguir todo lo que queremos. Al establecer límites y mostrarnos nuestras limitaciones, podemos comenzar a sentir que estamos en un estado desesperado y, en lo que respecta al amor, podría ser un lugar peligroso para estar.

No queremos sentirnos apretados por nuestras parejas, pero así es la vida; sucede, y va a suceder de manera enorme hoy para tres signos del zodíaco.

Los 3 signos del zodiaco que necesitan un descanso del amor hoy

Los 3 signos del zodiaco que necesitan un descanso del amor hoy

1. Aries del 21 de marzo al 19 de abril

Cuando se requiere que esté completamente presente en una relación, está feliz de hacerlo, después de todo, las asociaciones exigen atención y presencia, y generalmente cuando dos personas dan un paso al frente y hacen su parte, la relación funciona como un reloj.

TE PUEDE INTERESAR: Compatibilidad de signos: Aries

El único problema aquí, para ti hoy, Aries, es que este 'reloj' ha comenzado a convertirse en un trabajo pesado para ti.

Estás aburrido, así de simple, y esa trampa en la que sientes que estás es esa trampa de saber que estás muerto de aburrimiento con tu pareja y que algo tiene que dar, tarde o temprano. Luna en sextil con Saturno NO te hace sentir feliz con esta relación, de hecho, te hace sentir con ganas de huir. Necesita un descanso, y es posible que no esté seguro de si ese descanso es permanente o solo temporal. Todo lo que sabes es que necesitas cambiar PRONTO y que si no consigues un tiempo libre de tu pareja, te volverás completamente loco.

2. Sagitario del 22 de noviembre al 21 de diciembre

No solo necesitas un descanso de tu pareja romántica, necesitas un espacio y un descanso del AMOR en general. Este tránsito, Luna en sextil con Saturno, funciona en tu mente, Sagitario, y si pasas suficiente tiempo pensando en ello, comenzarás a entender las cosas.

Estás en una relación y eso solo ya es demasiado para ti.

TE PUEDE INTERESAR: Signos zodiacales compatibles con SAGITARIO en el amor

Pensaste que podías hacerlo, que estar a la altura de este tipo de expectativas ampliaría tus horizontes y te permitiría tener una visión sólida de 'cómo vive la otra mitad', pero la verdad es: tú eres la otra mitad, tú eres el que realmente no. No quiero estar a la altura de las expectativas de nadie, y siendo que la única expectativa que te pones a ti mismo es ser feliz, independiente y libre, este tránsito te hará saber que hiciste un movimiento equivocado cuando te involucraste. Y cuando te sientes atrapado, como te sientes, el único paso lógico siguiente es liberarte

3. Acuario del 20 de enero al 18 de febrero)

Eres una persona a la que le gusta tener el control de su propia vida y si sientes que estás a punto de entrar en una situación que te compromete, ni siquiera te molestas en entrar; haces lo tuyo y te apegas a tu propio razonamiento.

Siempre ha sido así y siempre será así.

TE PUEDE INTERESAR: Compatibilidad de signos: Acuario

Durante la Luna en sextil con Saturno el 22 de junio, puedes notar que el amor parece una carga demasiado grande para ti en este momento, y como siempre te das a ti mismo una opción, elegirás alejarte del amor. Es demasiado para ti en este momento; todas las emociones, las obligaciones y expectativas.

Te encanta la idea del amor y el romance, pero en tus propios términos y de nadie más. La energía de Saturno te recuerda que el amor es una calle de dos sentidos y, sinceramente, hoy te preocuparás por "mi camino o la carretera". Te gusta a tu manera, y esa manera es 'libre de elegir, libre de rechazar o aceptar'. Nadie te está atrapando, Acuario.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado