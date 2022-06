3 signos del zodiaco que le dicen a su pareja cómo se sienten

Seamos realistas, a veces simplemente no tenemos la paciencia para esperar a que la naturaleza haga lo suyo con respecto al amor y la comunicación. Digamos, por ejemplo, que estamos enamorados de alguien.

Todo está bien en el mundo y nos sentimos muy bien con este dulce sentimiento nuevo, excepto que falta una cosa: nuestro objeto de afecto no tiene idea de cómo nos sentimos, y nada irá a ninguna parte hasta que lo descubra. Eso es lo que trae hoy; la idea de que TÚ les digas lo que pasa.

Venus en Géminis es el tránsito que lo hace posible. Supongamos que se ha sentido indeciso acerca de salir con él.

En ese caso, el tránsito de hoy aliviará tus nervios y te ayudará a aceptar el hecho de que si no le dices a la persona que te gusta cómo te sientes, es posible que pierdas impulso y dejes pasar la oportunidad.

Entonces, hoy te trae una opción: dile a la persona que te gusta cómo te sientes, o arriésgate a perder el momento por completo porque sabes cómo es el momento; es voluble Hay tales cosas que son 'momentos perfectos', y Venus en Géminis te presenta esto hoy.

Entonces, signos, hoy es el día en que lo dices como es. Dejen a un lado su miedo y salten porque es ahora o nunca, amigos. Este podría convertirse en el gran amor de tu vida; ¿Qué pasa si la persona que te gusta reacciona tan bien que, a su vez, también expresa su amor por ti?

Si puedes pensarlo, puedes hacerlo así. Buena suerte hoy, y para aquellos signos que son particularmente susceptibles a la energía de Venus en Géminis, esperen nada menos que aceptación y una respuesta entusiasta.

3 signos del zodiaco que le dicen a su enamorado cómo se sienten durante Venus en Géminis el 22 de junio de 2022

1. Cáncer del 21 de junio al 22 de julio

Bueno, parece que te sientes nervioso y fuerte hoy, y estás a punto de tener un invitado de visita. Este invitado no es una persona ordinaria. Sin embargo, es alguien por quien has comenzado a desarrollar algunos sentimientos serios con el tiempo, y ahora, no estás seguro de querer mantenerlo a distancia.

Quiere más y sospecha que pueden querer llevar las cosas a un nuevo nivel. Debido a que se llevará a cabo en su territorio, sentirá la comodidad de poder entregar sus noticias en un ambiente seguro y relajado, y por supuesto, esas 'noticias' son las que le gustan mucho.

Sabes que corres el riesgo de arruinarlo todo si esta persona no está contigo, pero esa es la parte divertida: Venus en Géminis está de tu lado y te puso en esta posición para que finalmente puedas descubrir la feliz verdad: le gustas, ¿verdad? espalda. ¡Qué divertido!

2. Virgo del 23 de agosto al 22 de septiembre

Puede que te sientas un poco impulsivo hoy, ya que Venus en Géminis lleva consigo una especie de energía frenética, y esa energía definitivamente te afecta. Te sientes un poco valiente, incluso atrevido, y SÍ tienes algo en mente. Estás locamente enamorado de alguien que conoces . Sientes que si les dices lo que sientes, ellos conducirán su auto por el costado de un precipicio, o aceptarán lo que tienes que decir y corresponderán tus sentimientos con palabras y acciones.

iempre has sido tímido a la hora de decirle a la gente que te gusta porque temes mucho que te rechacen; no te tomas nada bien el rechazo; nadie lo hace, en realidad, pero hoy es diferente. Venus en Géminis está de tu lado, Virgo, diciéndote que hagas un movimiento, digas las palabras y lo saques de tu sistema. ¿Quién podría ser tan tonto como para resistirse a tu encanto, eh? ¡Ve a por ello!

