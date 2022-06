3 signos del zodiaco con horóscopo parecidos, miércoles 22 de junio de 2022

Necesitamos preparar nuestras mentes para la avalancha de confusión que tendrá lugar y las consecuencias de nuestra reacción a todo ello.

Si bien cualquier día antiguo del año puede tener sus buenas o malas oportunidades, este día especial es que hoy tenemos la opción de cuán difícil permitimos que sea.

En otras palabras, podría ser un día difícil o "simplemente otro día". Depende de nosotros.

Hoy tenemos a la Luna en conjunción con Marte , y se siente hostil y con comezón. Es como si tuviéramos un problema con todo y no pudiéramos señalar de qué se trata.

Esta incapacidad para identificar el problema nos volverá más locos; queremos saber por qué nos sentimos tan raros, pero no llegamos a averiguarlo. No hoy, al menos.

También estamos mirando a Venus en Géminis, lo que podría traer todo el aspecto "áspero" del día al mundo del amor y el romance. Debemos evitar separar a nuestros socios en este día, ya que podemos sentirnos tentados a juzgarlos con demasiada severidad.

Por último, tenemos el último dominio absoluto de la Luna en sextil con Saturno, lo que nos hace sentir que no podemos escapar. Y, por supuesto, escapar es todo lo que querremos en este día. Ciertos signos del zodiaco se arrancarán los pelos hoy, tratando de averiguar qué hacer con este credo y energía negativa.

¿Consejo? Sácalo, déjalo ser. Trate de no arruinar su vida; la confusión de hoy conducirá a la claridad de mañana.

Los 3 signos del zodiaco con horóscopo aproximado, miércoles 22 de junio de 2022

1. Tauro del 20 de abril al 20 de mayo

El día de hoy comienza con una discusión con su cónyuge o pareja y conduce a esa cosa extraña en la que las parejas se ignoran durante todo el día. Las bocas enfadadas y las expresiones sombrías dominan el día.

Ambos están tan atrapados en su orgullosa insistencia que ninguno de los dos siente la necesidad de ceder.

El compromiso no es desconocido para usted, pero ciertamente no va a suceder hoy; eres estricto en tus decisiones, y sea lo que sea lo que te tiene a ti y a tu compañero en extremos opuestos del ring de boxeo, no serás tú quien se separe.

Agarras esa energía de Marte y te aferras a ella para la vida real, y todo lo que obtienes es más de la misma hostilidad y temor en casa.

En algún momento, ambos abandonarán el espíritu y seguirán adelante, lo que hará que se pregunten por qué alguna vez se quedaron con todo este asunto de "soy demasiado orgulloso para moverme de mi pedestal", para empezar.

2. Cáncer del 21 de junio al 22 de julio

Lo último que necesitabas era un tránsito de Venus en Géminis para alterar tu ya inestable relación y, sin embargo, aquí está, y ahí estás tú, lidiando con eso. Lo que pasa es que tú y tu pareja han querido 'hablar' desde hace un tiempo, y ambos tienen miedo de que si hablan, digan algo que acabe con la relación.

Esto es doblemente aterrador porque también tenemos a la Luna en conjunción con Marte en juego aquí, lo que significa que querrás decir todas las cosas desagradables que has ocultado. Honestamente, realmente no quieres decir esas cosas, pero no podrás evitarlo. Y, si eso no fuera suficiente, tienes a la Luna en sextil con Saturno, haciéndote sentir encajonado y atrapado.

Entiende esto: hoy es lo peor, pero no puedes tomarlo tan en serio. Vale la pena que te quedes con esta relación. No lo arruines simplemente porque de repente te sientas agresivo y hostil.

3. Virgo del 23 de agosto al 22 de septiembre

Estás en el punto en el que si alguien te mira de forma incorrecta, le arrancarás la cabeza de un mordisco en un movimiento rápido. Te levantas irritable, y tienes en mente que hoy no te saldrá bien. Creas una profecía autocumplida instantánea al creer en la negatividad del día.

Con la ayuda de la Luna en conjunción con Marte, no solo lo sabrás, sino que también participarás como si fueras la estrella olímpica del Negativity Show.

Admites fácilmente que te provocan, por lo que lo serás hoy cuando alguien en tu mundo te diga lo peor que te puedas imaginar. ¡TIMBRE!

Eso es todo lo que necesitas. ¡Y comienza el espectáculo! Esa energía marciana corre rampante en ti, y al estar acompañada por Venus en Géminis, bueno, todos sabemos quién se convertiría en el blanco de tu insatisfacción: tu pareja sentimental, por supuesto. Solo lastimamos a los que amamos, ¿verdad? Hoy te convierte en un experto en el tema.

