3 sencillos pasos que te serán de gran ayuda para limpiar tu cutis. (Foto cortesía Diario AS)

En la mayoría de las ocasiones, la sociedad nos ha inyectado la idea de que solamente las mujeres se pueden cuidar (hablando en términos de belleza), puesto que si los hombres lo hacen, son objeto de burlas y por ende de una cantidad interminable de burlas puesto que no está bien visto que lo hagan, sin embargo esto no debería ocurrir así, y por ello, de acuerdo con Paz Torralba, propietaria de The Beauty Concept, estos pasos te ayudarán a limpiar tu cutis; así que comencemos.

3 sencillos pasos para mantener un cutis limpio. (Foto cortesía El País)

Limpieza en la noche

Así es, en la mañana solemos tener el tiempo muy justo, y las prisas podrían frenar este proceso, y ante esto Paz explica que “ porque no llevamos las prisas de primera hora de la mañana y seremos más concienzudos. Empezamos con una crema o gel (limpiador) de los que al mezclar con agua emulsionan y adquieren textura lechosa. Tomamos una pequeña cantidad en la mano”.

Masaje en círculos

Posteriormente explica que repartamos la crema por la cara, el cuello y en el coste,“y masajeamos en círculos. A continuación, tomamos agua con las manos, emulsionamos la fórmula y seguimos masajeando. Para mí es la parte más importante: si la piel no está limpia de nada sirve aplicar productos ricos en principios activos ni caros”, asegura.

3 sencillos pasos para mantener un cutis limpio. (Foto cortesía MENzig Style)

Limpiar los restos de crema

Finalmente, y para este paso, debes tener una toalla pequeña, humedecerla en agua templada y pasartela por tu cara para quitar lo que haya quedado de gel o crema limpiadora, puesto que aunque esto lo puedes hacer enjugando tu cara, será más placentero que lo hagas de la otra forma; ante esto Paz Torralba señala que “esa toalla no se usará para nada más. Es personal e intransferible, y hay que lavarla; información Expansión.

