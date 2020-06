3 razones por las que NO es tan fácil decir adiós a una relación tóxica. (Foto cortesía Andina)

Lamentablemente en muchas ocasiones la sociedad nos ha pintado la idea de que los problemas en una relación de pareja son “algo normal” y que por ende son parte de, sin embargo, y como dicen, el amor genera amor, por ende hay que poner mucha atención ante una relación tóxica; estas son algunas de las razones por las que no es tan fácil salir, decir adiós, a una relación tóxica.

Dificultad para salir una relación tóxica

Así es, seguramente has escuchado sobre las famosas relaciones de pareja que son tóxicas, y si en tu caso ya la identificaste pero sientes que no es tan fácil salir de ella, dicho portal da a conocer las siguientes razones por las que no es sencillo poner punto final; así que comencemos porque seguramente te sorprenderás; de acuerdo con R&A Psicológos.

Por lo bien que te hace sentir

Dicho centro explica que principalmente es difícil decir adiós a una relación tóxica, por lo bien que te hace sentir, pese al daño que estás sufriendo y del que estás consciente, es como si necesitaras o dependieras de la relación para tener estabilidad y calma, sin embargo el verdadero panorama que está detrás, tiene que ver con bajo autoestima, miedos, chantajes, y una falta de capacidad de los dos para dimensionar el problema.

Factor tiempo

En este sentido comenta que creemos que con el tiempo los problemas van a desaparecer, sin embargo el hecho de que se deje que este corra, no arreglará las cosas.

“Es necesario actuar pronto y lograr encontrar lo que se necesita para salir de la relación”.

Cambiar a la persona

Finalmente en este explica que se tiene la idea de que se puede cambiar a la pareja, pero en realidad es que nunca se podrá cambiar “a la persona tóxica” con la que te encuentras.