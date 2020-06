3 outfits de Danna Paola para lucir como una diosa. (Foto cortesía La Máquina Medio)

Si de grandes looks se trata, la famosa cantante y actriz del momento, Danna Paola, es una de las grandes opciones para hablar de ello, y por ende tomar diversos outfits que pueden ser nuestros mejores aliados para lucir como toda una diosa. Un claro ejemplo de esto son las siguientes tres opciones, así que comencemos porque seguramente te encantarán.

Outfits de Danna Paola

Así es, la cantante de “Mala fama” es una de las actrices juveniles que acapara la atención de millones y millones de personas, no por nada el gran número de seguidores que tiene en su cuenta de Instagram, en la cual comparte diferentes outfits que han llegado a ser tendencia, no por nada estos looks son algunos de los tanto que pueden ser de gran ayuda para lucir como diosa.

Short y blusa negra

Este es uno de los grandes outfits que han llamado nuestra atención y que pueden ser perfectos para lucir como toda una diosa, no por nada el sombrero brinda un toque muy especial y brinda un poder inigualable; este queda perfecto con unos espectaculares huaraches, le brindan un gran toque a estas prendas.

3 outfits de Danna Paola para lucir como una diosa. (Foto cortesía Nación Rex)

Chaqueta y falda

Ahora bien, si eres las mujeres que adoran combinar los tacones con una hermosa falda, este outfit puede ser para ti, más si gustas de las diademas y por ende del cabello suelto; sin duda alguna este puede ser un gran aliado para lucir hermosa, con mucho estilo y con toda la actitud.

3 outfits de Danna Paola para lucir como una diosa. (Foto cortesía Nación Rex)

Tenis y short

Finalmente y no porque sea el menos importante, al contrario, este es uno de los outfits de Danna Paola que son estupendos para lucir como una diosa. En este caso si eres de las féminas que adoran los tenis que acompañan a los shorts, este puede ser para ti.