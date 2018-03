3 negocios que mataron los 'millennials'

Jóvenes menores de 30 años han levantado muchos esquemas de negocios, no precisamente creándolos sino consumiéndolos y promocionándolos. De igual forma, han acabado con otros tantos simplemente porque ya no les resultan útiles o atractivos.

1. Tarjetas postales

2. Joyas

3. Tarjetas de presentación

No hace tanto, si viajabas y querías compartir la experiencia con amigos y familia, comprabas una postal de uno de los lugares más emblemáticos y la enviabas con una dedicatoria especial. Las nuevas generaciones de viajeros ya no ven necesario ese gasto: basta con que se tomen una selfie en algún espacio y la manden, con todo y dedicatoria, por redes sociales: gratis, inmediato y personalizado.No hace tanto, comprar un diamante, un anillo de compromiso valioso o incluso unos aretes 'reales' (de piedras preciosas) se consideraba una gran inversión, e incluso, un excelente legado para nietos e hijos. Hoy, los jóvenes menores de 30 años han demostrado que ese tipo de bienes no les importan gran cosa pues están más inclinados a invertir su dinero en experiencias (sobre todo en viajes y restaurantes).Esto va más allá de la edad: hoy hay infinidad de Apps que permiten intercambiar datos de contacto, además de que las redes sociales (especialmente LinkedIn) han sustituido el intercambio de tarjetas en reuniones de negocios o de trabajo. Aún con todo, hay empresas que aún le apuestan a revivir el intercambio de tarjetas considerando que, al menos en Estados Unidos, todavía se imprimen 27 millones de ellas al año (pese a que la cifra es 2.5% menor a la de hace un año).