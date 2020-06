3 mitos sobre el consumo de alcohol ¡Te sorprenderás! (Foto cortesía Madrid Salud)

Mucho se ha advertido sobre el consumo excesivo del alcohol y por ende las afectaciones que este tiene sobre la salud cuando se abusa de la ingesta, sin embargo en muy pocas ocasiones se han dado a conocer los mitos sobre el consumo de este y por ende que giran en torno a este tipo de bebidas; así que comencemos porque seguramente te sorprenderás.

Mitos sobre beber alcohol

Así es, cuántas veces no nos han hablado sobre las afectaciones del consumo del alcohol: Muchas, panorama que no es el mismo ante los mitos de este, muy rara vez escuchamos o alguien nos dice si son ciertas o falsas estas afirmaciones; la Fundación de Investigaciones Sociales (FISAC) ha plasmado gran parte de estos:

Mezcla de tragos

Uno de los mitos que no pueden faltar en estos, y que seguramente lo has escuchado entre la familia o en las fiestas, es que al mezclar las bebidas la persona se emborracha más rápido, lo cual es algo cierto sin embargo lo más importante es la cantidad y velocidad con el se ingiera. La FISAC señala que un hombre adulto sano no debe ingerir más de cuatro tragos al día, en el caso de las mujeres es de tres al día.

3 mitos sobre el consumo de alcohol ¡Te sorprenderás! (Foto cortesía Animal Gourmet)

Popote y alcohol

Sí, este es otro de los mitos que corren entre los amigos y por ende en diferentes espacios, en el que se dice que tomar alcohol (bebidas alcohólicas) con popote hace que se “suba” más rápido, sin embargo esto es completamente falso: El objeto no es el causante, es la velocidad en la que se toma.

Bebidas alcohólicas producen alegría

En teoría lo que ocurre cuando se ingieren bebidas alcohólicas, es que la actividad cerebral se reduce y por este motivo dichos líquidos producen un efecto relajante, esto a la hora que se comienzan a ingerir, sin embargo mientras más se tome originarán lentitud en el habla, falta de coordinación y errores en la memoria.