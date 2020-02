3 hábitos que son dañinos para nuestra salud

Lamentablemente en muchas ocasiones tenemos ciertos hábitos que son dañinos para nuestra salud, situación que desconocemos que nos afecte o simplemente lo sabemos y hacemos caso omiso porque preferimos hacer lo que entre comillas nos agrada, si embargo, y más si es la primera opción, en la que se llevan a cabo porque nos conocemos que son perjudiciales, es importante dar a conocer cuáles son algunos de estos que dañan a nuestra salud, la cual es muy importante que cuidemos; así que comencemos.

3 hábitos que son dañinos para nuestra salud. (Foto cortesía Vix)

Beber a diario

Si, esto es algo que nos afecta severamente, y de acuerdo con una investigación que realizó la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington, en San Luis, explica que una ingesta ligera de alcohol está relacionada con un mayor riesgo de muerte prematura.

MedlinePlus explica que el consumo prolongado de alcohol incrementa las probabilidades de desnutrición, cáncer de esófago, colon,cuello, cabeza, mamas, hígado y otras partes.

No desayunar

Esto es algo que la mayoría sabemos, y que a veces por falta de organización u otros motivos no lo solemos hacer, sin embargo este hábito es otro gran error que cometemos, puesto un estudio que llevó a cabo American College of Cardiology, informó que el hecho de no desayunar podría relacionarse con problemas cardíacos.

No dormir lo suficiente

Si, este también suele ser muy conocido, pero en algunas ocasiones este no se lleva a cabo como debe de ser. Ante esto la Sociedad de Endocrinología, asegura que perder 30 minutos de sueño al día podría ocasionar que a tu cuerpo se le dificulte controlar los niveles de glucemia y que engordes.

Como pudimos darnos cuenta estos malos hábitos pueden ser muy perjudiciales para nuestra salud y por ende en nuestra vida, las cuales tenemos que cuidar a la perfección porque no hay dos.

